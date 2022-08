Primăriile pot colecta selectiv deşeurile cu bani din PNRR



Prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) României i s-au alocat 1,2 miliarde de euro pentru implementarea unui management eficient al deşeurilor, atât la nivel naţional cât şi la cel local.

Ţara noastră se poate alinia la planul de acţiune pentru economia circulară prezentat în martie 2020 de Comisia Europeană, care are drept scop renunţarea la principiul „folosim-producem-consumăm-aruncăm”, prin reducerea la minimum a deşeurilor, ceea ce permite crearea unui plus de valoare adăugată dar şi reducerea emisiilor de CO2.

Planul prevede ajungerea până în 2050 la o economie complet circulară, neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, durabilă şi fără substanţe toxice.

Conform informaţiilor prezentate de C.E. „economia circulară este un model de producţie şi consum, care implică folosirea în comun, închirierea, reutilizarea, repararea, renovarea şi reciclarea materialelor şi produselor existente cât mai mult timp posibil. Astfel, se prelungeşte ciclul de viaţă al produselor”.

Pe plan local, un prim pas important va fi realizat prin alocarea unei sume de peste 260 milioane de euro din PNRR şi bugetul de stat care pot fi accesaţi din această vară de către primării pentru achiziţia şi instalarea de „insule ecologice digitalizate” (subterane, semiîngropate sau supraterane) pentru colectarea deşeurilor la nivelul comunităţilor.

„Sunt multe oraşe din România care au încercat şi chiar au reuşit să implementeze soluţii de colectare separată a deşeurilor dar, din păcate, la nivel naţional ideea de colectare selectivă, de stimulare a economiei circulare în general, este încă doar o soluţie abstractă. În condiţiile în care bugetele locale se află sub presiunea costurilor generate de inflaţie, banii europeni reprezintă singura soluţie viabilă pentru a înfiinţa această infrastructură ecologică”, explică Florin Vulpe, expertul companiei Best Tools în soluţii pentru managementul deşeurilor, într-o analiză realizată de Frames şi Best Tools.

Astfel, vor fi instalate până în 2026, aproape 13.800 de insule ecologice digitalizate, care au un cost unitar de cel mult 14.550 euro, fără TVA. Rata de finanţare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA, iar numărul de eco-insule solicitate este corelat cu numărul de locuitori ai Unităţilor Administrative Teritoriale (UAT) beneficiare.

Conform ghidului „Componenta C 3 a PNRR – Managementul deşeurilor”, localităţile cu până la 20.000 de locuitori pot primi fonduri pentru maxim 25 eco-insule digitalizate iar oraşele cu peste 200.000 de locuitori pot accesa bani pentru maxim 300 eco-insule.

Best Tools, promotoare a principiului de „Oraş Inteligent”, a instalat insule ecologice digitalizate în oraşe precum Bucureşti, Cluj-Napoca, Zalău, Baia Mare, Alba Iulia, Floreşti, Turda, Tăşnad, Luduş, Cernavodă etc. Ea oferă, totodată, consultanţă, training şi service la nivel naţional.

Compania poate instala sisteme supraterane de colectare a deşeurilor, platforme subterane de colectare a deşeurilor (formate din 2 sau 4 coşuri de inserţie din inox, aflate la suprafaţă, iar pubelele/containerele de gunoi sunt poziţionate în subteran), containere semiîngropate pentru colectarea selectivă a deşeurilor.