Primarii sătmăreni nici nu vor să audă de reorganizare administrativă

În actualul marasm economico-bugetar, în dorinţa de a reduce cheltuielile înmod expres din administraţia publică locală şi judeţeană, după o anume pauză de la lansarea ideii regionalizării, în sensul reducerii numărului judeţelor, de o vreme, subiectul devine cald, de interes maxim. Cu alte cuvinte, se pune problema redesenării situaţiei privind comunele, oraşele şi chiar judeţele.

Dacă în prezent sunt 41 de judeţe, propunerile care încă se discută, vizează existenţa a doar 15 judeţe, ceea ce ar însemna, potrivit evaluărilor de până acum, o reducere considerabilă a personalului, implicit şi reducerea cheltuielilor privind salariile, fiind disponibilizate în acest caz numeroase persoane, cheltuielile cu funcţionare, dar în egală măsură îndepărtarea de cetăţean ş.a. Prea puţin s-a discutat despre posibilitatea asigurării funcţionarilor bine pregătiţi, unii dintre aceştia deja au început să plece din primării cu scopul de a primi un salariu decent, în ton cu necesităţile actuale, fără a se gândi la posibile disponibilizări.

Opinii ale unor specialişti

O serie de specialişti au declarat presei că un demers referitor la reducerea numărului comunelor, oraşelor şi chiar a judeţelor, ar însemna o economie în ceea ce priveşte cheltuielile bugetare.

Reproducem în cele ce urmează doar două opinii făcute publice. Adrian Negrescu, analist economic: „Ar aduce un plus de vreo 50 şi ceva de miliarde de lei la buget, pentru că cheltuielile cu bugetarii în momentul de faţă sunt undeva la 140 de miliarde. Noi avem 1,3 milioane de bugetari, în condiţiile în care Polonia, o ţară cu o populaţie dublă faţă de a noastră, are undeva la 800.000.” „Comune mai puţine şi mai mari, dar nu ca să (…) scapi de 3 salarii de primari, că nu ăsta e marele câştig. Marele câştig e că vor fi mai puternice bugetar, deci nu vor depinde de baroni judeţeni, vor depinde mai puţin de ministere, deci vor fi ceva mai puţin clientelizabile”, subliniază Sorin Ioniţă, expert în administraţie publică.

Reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor sunt de acord, însă cei de la Asociaţia Comunelor nu văd cu ochi buni o astfel de reformă. Emil Drăghici, preşedinte al Asociaţiei Comunelor: „Dacă e vorba de comasare, ea trebuie să se facă efectiv ca efect al voinţei locuitorilor respectivi pentru că este nevoie şi de un referendum, nu face aşa guvernul că taie şi gata! Mai ales municipiile sunt într-o prigoană de teritorii. Vor să pună mâna pe teritoriile învecinate. Şi au găsit pe unii şi pe alţii să iasă la interval cu astfel de gogoriţe.” În acest moment, în România sunt aproape 3.200 de unităţi administrativ-teritoriale. Din cele 318 oraşe, doar puţin peste jumătate, 170, au mai mult de 10.000 de locuitori. Din cele peste 2.800 de comune, doar 355, adică 12%, au peste 5.000 de locuitori.

Opinii ale primarilor

Pentru a avea o imagine asupra modului în care privesc aleşii locali demersurile despre care facem vorbire, am contactat câţiva primari ai unor comune din Satu Mare care au sub 2.000 de locuitori. Numărul acestora în judeţ este de 12, iar din totalul comunelor – 59, doar 10 au 5.000 sau peste 5.000 de locuitori. Acestora li s-ar adăuga oraşele Ardud, Livada şi Tăşnad, care au sub 10.000 de locuitori. Doar Tăşnadul are peste 8.000 de locuitori, potrivit cifrelor publicate de Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare, după ultimul recensământ al populaţiei şi locuinţei.

Schupler Tiberiu, primarul comunei Urziceni, unitate administrativ teritorială/comună cu 1.407 locuitori, conform recensământului, este de părere că în acest moment nu vede “luminiţa” de la capătul tunelului. Este deosebit de greu să comasezi două comune, mai ales pentru faptul că de cele mai multe ori, problemele pe care trebuie să le rezolve un primar la nivel local diferă. Printre problemele greu rezolvabile în urma comasării le-a menţionat pe cele ce privesc domeniul agricol, cel al asistenţei sociale, nu în ultimul rând cele de Fond Funciar. Între unele comune care ar urma să fuzioneze, distanţa dintre centrul administrativ, indiferent care ar fi acela, este destul de mare, iar populaţia ar avea de suferit în ceea ce priveşte rezolvarea anumitor probleme urgente. Un alt inconvenient ar fi plecarea unor specialişti chiar dacă nu ar fi vizaţi de restructurare. Primarul din Urziceni este de părere că înainte de a decide aceste fuziuni, să se clarifice o serie de aspecte de ordin legislativ, iar implementarea unui asemenea program ar trebui să se facă în timp, pe măsură ce actele normative existente ar fi armonizate cu necesităţile şi situaţiile concrete din fiecare unitate administrativ teritorială. Procesul de fuziune cu efecte pozitive arfi posibil pe parcursul a 4 sau chiar şase ani.

Ionel Cosmin Krişan, primarul comunei Pomi, unitate administrativ teritorială cu 1.936 de locuitori, este de părere că România, populaţia, nu este pregătită în acest moment pentru o reformă administrativă. Prin comasarea comunelor mici, cresc problemele ce necesită rezolvare, iar populaţia, în ciuda creşterii procentului de digitalizare la sate, în mod expres la comune, formulează solicitări diverse prin prezenţa la primărie. Şi acesta a invocat faptul că, înainte de a se lua decizia privind reducerea numărului comunelor, oraşelor şi al judeţelor, legislativul ar avea de pregătit un pachet de acte normative care să nu bulverseze activitatea din primării, mai ales când este vorba despre transfer de “gestiune”.

Szabo Elek, primarul comunei Agriş, unitate administrativ teritorială care are 1.758 de locuitori, speră ca să nu fie votată o asemenea decizie. Prin comasarea comunelor, decizia este mult mai departe de cetăţean. Nu ar fi exclus ca unele comune să numere 6-8 sate, moment în care sigur vor fi o serie de neajunsuri pentru cetăţeni în ceea ce priveşte rezolvarea anumitor probleme urgent, dar şi dialogul cu autoritatea publică locală. Primarul Szabo este împotriva acestui de mers de comasare a comunelor.

Gheorghe Jurchiş, primarul comunei Cehal, cu sediul administrativ în Cehăluţ, care numără 1.279 de locuitori, este de părere că prin comasarea mai multor comune pot fi economisiţi ceva bani, dar în dezavantajul locuitorilor. Există pericolul ca prin comasare, populaţiile din satele “periferice” să aibă de suferit. Să fie mai mult sau mai puţin neglijate. O unitate administrativ teritorială mai mică oferă populaţiei şansa de a-şirezolva mult mai operativ anumite probleme, comparativ cu o unitate administrativă nouă, cu suprafaţă mare şi cu un cumul al populaţiei. Demersul trebuie bine gândit şi mai ales bazat pe o legislaţie adusă la zi pentru a răspunde noilorsituaţii