Primarii din judeţ sunt nemulţumiţi de modul în care s-a făcut rectificarea

Spre deosebire de anii anteriori, în acest an, rectificarea bugetară a întârziat foarte mult. O serie de primari din judeţ îşi puneau speranţa în aşa numita rectificare pozitivă, numai că n-a fost să fie aşa.

Dacă zilele trecute menţionam în coloanele zirului nostru că rectificarea bugetară a dus în judeţul Satu Mare peste 22,5 milioane de lei, pentru echilibrarea bugetelor locale, merită acordată atenţie evoluţiei situaţiei în judeţ. Ca o concluzie a celor aflate de la mai mulţi primari din judeţ, în perioada ce vine o să fie sistate unele investiţii, nu vor putea fi pusele bazelor unor investiţii noi, dar cu siguranţă, vor fi şi primării care nu vor putea asigura funcţionarea până la sfârşit de an.

Promisiunile au fost respectate în bună parte

În primele luni ale anului în curs, am semnalat în coloanele ziarului nostru faptul că în 12 comune din judeţ s-au luat măsuri de constrângere ca urmare a faptului că la finele anului 2017 acestea aveau în conturi sume ce reprezentau bani pentru confinanţări proiecte de investiţii noi. După ce primarii din comunele respective au reacţionat, considerând că li s-a comis o nedreptate în sensul de a nu li se acord bani, au sosit prompt şi promisiunile, în sensul că la rectificarea bugetară o să li se restituie sumele respective. Iată că întârziată, dar aşteptata rectificare bugetară a adus majorităţii primăriilor despre care vorbim, cel puţin 60% din banii luaţi, iar altora le-au fost acordate sume mai mari cu 10-15%, faţă de cele care li se cuveneau.

Aurel Bojan, primarul comunei Bogdand, ne-a spus că rectificarea bugetară a reprezentat primirea a 996.000 de lei, faţă de 886.000 de lei de care au fost lipsiţi la început de an. În acest fel s-a reuşit echilibrarea bugetului pentru anul în curs. Primind chiar cu 110.000 de lei mai mult, pot fi continuate lucrările la Proiectul integrat pe Măsura 322, extindere reţea de apă în satul Babţa, dar şi pentru cofinanţarea unor investiţii cu finanţare din fonduri guvernamentale, dar şi ale Uniunii Europene – UE.

Gheorghe David, primarul comunei Moftin este de părere că şi restituirea banilor luaţi la început de an nu s-a realizat pe criterii echitabile, în ciuda faptului că a primit 500.000 de lei, din cei aproximativ 800.000 de lei retraşi la început de an. Restituirea a aproximativ 60% din bani nu este un demers corect, mai ales atunci când ai în derulare o serie de proiecte. Nu este puţin ca în actualele condiţii de constrângere financiară să-ţi lipsească 200.000 de lei. Primarul David este optimist şi consideră că se va pute descurca şi cu fondurile pe care le are la dispoziţie. Vor putea exista eventuale probleme în confinanţarea unor noi proiecte, dar optimismul contează.

