Primarii din Bucureşti, „foarte mulţumiţi” de bugetele alocate pentru anul viitor

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, că împreună cu primarii de Sector a avut întrevederi cu premierul Mihai Tudose şi liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura că proiectele în ceea ce priveşte administraţia Capitalei nu sunt compromise.

„Împreună cu domnii primari de sectoare am fost şi ieri (marţi, n.r.) la Kiselelf (sediul central al PSD, n.r.) şi am avut o întalnire cu domnul preşedinte Liviu Dragnea. De asemenea, astăzi am fost împreună la o întâlnire la Palatul Victoria cu domnul prim-ministru şi viceprim-ministru şi la această oră la Camera Deputaţilor, în cabinetul domnului preşedinte Dragnea. Şi ieri şi azi am discutat atât cu preşedintele (PSD, n.r.) cât şi cu premierul despre proiectele Capitalei, despre buget, pentru că în şedinţa de Guvern va fi dezbătut şi adoptat bugetul pentru anul viitor, şi am fost foarte interesaţi care este situaţia Capitalei deoarece am vrut să ne asigurăm că proiectele noastre nu sunt compromise”, a spus Firea.

Ea a arătat că a primit asigurări şi de la Guvern şi de la preşedintele PSD că toate proiectele începute, precum şi cele care se vor putea derula în Capitală, vor fi susţinute.

Primarul general Gabriela Firea şi primarii de Sector s-au aflat, miercuri, la Palatul Parlamentului, unde au discutat cu liderii coaliţiei de guvernare, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, după întrevederea cu premierul Mihai Tudose.

Premierul Mihai Tudose s-a întâlnit, miercuri, cu primarul general al Capitalei şi cu cei de sector, la Palatul Victoria, edilii din Bucureşti declarându-se ”foarte mulţumiţi” de bugetele alocate pentru anul viitor, au declarat pentru Mediafax surse guvernamentale.

”La întrevedere, pe lângă Gabriela Firea şi cei şase primari de sector, a participat şi vicepremierul Marcel Ciolacu. Primarii s-a declarat foarte mulţumiţi de banii alocaţi pentru 2018”, au precizat sursele citate.

După această întâlnire, Mihai Tudose a avut o întrevedere cu reprezentanţii Băncii Mondiale, tema de discuţie fiind autostrăzile din România.