Primăria Vetiş a inaugurat Centrul de Cultură cu vernisajul unei expoziţii

Începând de luni, 10 iulie 2017, mai mulţi artişti plastici din ţară şi judeţul Satu Mare au participat la prima ediţie a taberei de creaţie ”Orizonturi”. Timp de o săptămână participanţii au căutat şi găsit inspiraţie în peisajul liniar de şes al localităţii Vetiş şi al împrejurimilor sale, rezultatul final fiind admirat o săptămână mai târziu pe simezele galeriei de artă, din incinta Centrului Cultural, care a şi fost inaugurat în acest context luni, 17 iulie 2017, începând cu ora 12.00.

Ideea acestei tabere s-a născut în principal din dorinţa artistei Cristina Gloria Oprişa şi din iniţiativa primarului comunei Vetiş, Iuliu Ilyes, care este de părere că într-o comunitate cultura este la fel de importantă precum asfaltările ori alte realizări ce ţin de infrastructură.

”Au venit artişti plastici din toată ţara şi am scos în evidenţă frumuseţile unei zone prea puţin apreciate deocamdată. Este o câmpie cu lanuri de porumb şi chiar dacă aparent nu vezi nimic deosebit, totuşi are frumuseţi nebănuite. Şi localitatea în sine are clădiri, istorie, colţuri şi momente care pot fi foarte frumos valorificate. Aşa că s-au făcut foarte multe fotografii din care mai apoi artiştii s-au inspirat şi au lucrat. Astăzi avem câteva zeci de lucrări foarte frumoase şi ne impresionează şi pe noi faptul că în Vetiş sunt atât de multe lucruri frumoase care pot fi pictate şi fotografiate”, este de părere Iuliu Ilyes – primarul localităţii Vetiş.

După ce în luna iunie a anului trecut primăria s-a mutat în clădire nouă, fostul sediu a devenit Centru Cultural. Deocamdată are o galerie de artă, sală de şedinţe însă pe viitor va găzdui şi biblioteca din localitate care la ora actuală nu are sediu, arhiva, un muzeu local şi nenumărate activităţi culturale.

Lucrările create în tabără vor rămâne în custodia primăriei

Cristina Gloria Oprişa a vorbit la superlativ despre galeria de artă şi şi-a exprimat bucuria că participanţii la tabără au fost primii care au expus pe simezele galeriei.

”Acest spaţiu la Satu Mare nu există, deci un spaţiu foarte generos cu o simeză de ultimă generaţie. Totul este foarte frumos şi ne bucurăm că noi suntem aceia care vom inaugura acest Centru de Cultură. Toate acestea s-au întâmplat datorită generozităţii primarului Iuliu Ilyes”, este de părere coordonatoarea taberei de creaţie.

Aceasta a vorbit şi despre programul taberei care printre altele a cuprins şi o activitate intitulată „Uşi deschise la atelier”, dedicată unui grup de 5-7 copii cu dorinţa de creaţie care au fost îndrumaţi de către artişti în tainele picturii. La final, tinerii artişti şi-au expus şi ei creaţiile pe aceleaşi simeze cu artiştii profesionişti, astfel organiz]ndu-se o replică mai mică a evenimentului expoziţional ”Micul Prinţ”. Toate lucrările create în timpul expoziţiei vor rămâne în custodia primăriei care la finalul expoziţiei le va distribui la instituţiile din localitate.

Tabăra a fost organizată cu sprijinul Primăriei din Vetiş în colaborare cu Asociaţia Teatrală ”Genesis” din Satu Mare şi i-a avut ca oaspeţi pe artiştii< Petru Birău (Petrila), Nicolae Caţavei (Baia Mare), Cristina Cioplea (Târgu Jiu), Tudor Frâncu (Oradea), Sever Moldovan (Bistriţa), Sanda Murzea (Hunedoara), Alina Nealcoş (Deva), Maria Olteanu (Satu Mare), Ioan Pop-Prilog (Baia Mare), Kalman Sztrharszky (Simeria), conducător al taberei fiind artista sătmăreană Cristina Gloria Oprişa.