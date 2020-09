Primăria Municipiului Satu Mare a premiat marţi cuplurile la împlinirea a 50 şi 60 de ani de căsnicie (Foto)

S-au oferit diplome şi câte un premiu în bani constând în 1.000 de lei

De câţiva ani încoace, Primăria municipiului Satu Mare şi Consiliul Local premiază cuplurile care împlinesc 50, respectiv 60 de ani de căsnicie. E un gest frumos, de apreciere, un semn de respect pentru tot ceea ce a reuşit fiecare familie, soţ şi soţie, să facă pentru comunitatea în care trăieşte.

Marţi, 22 septembrie, în curtea Teatrului de Nord, îmbrăcaţi de sărbătoare, ţinându-se de mână, cu zâmbetul trădat de privirea lor, ascuns sub mască, zeci de cupluri care au reuşit să ajungă împreună la 50 sau 60 de ani de căsnicie au fost în centrul atenţiei. Primarul din Satu Mare, Gabor Kereskenyi, a luat cuvântul în deschiderea festivităţii de premiere a cuplurilor felicitându-le şi mulţumindu-le pentru tot ceea ce au făcut de-a lungul anilor: “Şi noi suntem acum într-un moment de bilanţ şi suntem datori faţă de dumneavoastră să ne exprimăm respectul şi preţuirea pentru că dumneavoastră sunteţi cei care v-aţi pus amprenta asupra a tot ceea ce este oraşul nostru acum”. Edilul Sătmarului a vorbit şi despre valori, menţionând faptul că toate cuplurile premiate marţi sunt exemple vii ale faptului că doar prin ocrotirea valorilor fundamentale, principala fiind familia, societatea poate merge mai departe. Ca o paranteză, primarul Gabor Kereskenyi a mai spus că are 13 ani de căsnicie şi ştie că nu e uşor, în convieţuirea de cuplu apar probleme, dar împreună toate pot fi rezolvate. Viceprimarul Adrian Albu a fost la rândul său sincer cu cei prezenţi şi a mărturisit că are 31 de ani de căsnicie şi într-adevăr ştie că nu e uşor să ajungi la 50, 60.

Toate cuplurile premiate, 42 la împlinirea a 50 de căsnicie, iar 7 la împlinirea a 60 de ani de căsnicie, au primit câte o diplomă şi un premiu în bani constând în 1.000 de lei. Premiile le-au fost înmânate de primarul oraşului şi de cei doi viceprimari. În spatele acestor cupluri care dau dovadă de longevitate nu stau reţete minune. Sunt oameni, sunt firi care se potrivesc, chiar dacă nu sunt la fel, sunt fiinţe care au învăţat practic să trăiască sub acelaşi acoperiş. Povestind cu mai multe cupluri aflăm că mai presus de toate, pentru a trăi frumos în familie e nevoie de înţelegere. Ecaterina şi Alexandru Tudor ne spun că împlinesc 60 de ani şi nu e mult, nu e mult deloc pentru că se simt tineri şi îşi doresc mulţi ani împreună şi de-acum înainte. Celor mai tineri, aflaţi la început de drum, le transmit: “Să se împace, să asculte unul de celălalt. Noi trăim împreună de 60 de ani în înţelegere şi iubire”.

Printre premiaţi a fost şi fostul consilier local, Janos Nits, care a împlinit alături de soţia sa 50 de ani de căsnicie în 28 aprilie anul acesta. Ne mărturisesc amândoi că răbdarea şi iubirea sunt cele două ingrediente care ajută un cuplu, o familie, să meargă mai departe. La această ediţie a premierii cuplurilor longevive acestea au fost secretele de familie, recomandările pentru o viaţă lungă în doi. Fiecare cuplu, fără doar şi poate, îşi croieşte singur acest drum, după reţeta sa, dar păstrând valorile comune, preţuind înţelegerea şi liniştea unei case.