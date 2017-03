Primăria Miercurea Ciuc finanțează, în premieră, un program cu spectacole de teatru pentru românii din oraș

Consiliul Local Miercurea Ciuc finanțează, în premieră, un program cu spectacole de teatru pentru românii din oraș, intitulat ”Luceafărul”, care va cuprinde patru reprezentații pe stagiune ale unor trupe invitate.

Ideea i-a aparținut directorului Teatrului Municipal ”Csíki Játékszín”, Parászka Miklós, care a dorit ca românii din Miercurea Ciuc să poată avea acces regulat la spectacole de teatru în limba lor maternă.

”Teatrul trebuie să aparțină de viața noastră și menirea noastră este să facem posibil acest lucru. Publicul de limba română, din motive de limbă, nu a avut prea mare acces până acum la ceea ce face teatrul nostru și noi vrem să completăm această activitate cu un abonament, trăind cu speranța ca, pe urmă, dacă publicul se atașează de teatrul nostru, pe urmă va veni și la spectacolele puse la noi, în limba maghiară, și atunci vom asigura traducere, în măsura cerințelor”, a declarat Parászka Miklós.

Ideea a fost promovată de consilierul Marius Țepeluș, iar membrii Consiliului Local au fost de acord să aloce în bugetul teatrului suma de 40.000 lei pentru acest proiect. Marius Țepeluș a explicat pentru AGERPRES că proiectul teatral ”Luceafărul” va cuprinde patru spectacole pe stagiune jucate în limba română de trupe invitate, ce vor avea ca public țintă persoanele adulte și liceenii. Subvenția de 40.000 lei aprobată în bugetul teatrului municipal va fi completată prin vânzarea unui număr de minimum 200 de abonamente.

Consilierul local liberal a explicat că ideea proiectului s-a născut din dorința iubitorilor de teatru, care au solicitat, în nenumărate rânduri, prezența regulată a unor trupe de teatru românești în municipiu.

”Frumoasa poveste a proiectului teatral ‘Luceafărul’ s-a născut din convingerile oamenilor care consideră teatrul ca fiind o componentă de bază și un element organic al comunității, precum și din preocupările cetățenilor, iubitori de teatru care, în repetate rânduri, au solicitat îndeplinirea acestui deziderat cultural. În zilele noastre efectul pozitiv al teatrului asupra formării comunităților omenești și a unei atitudini corecte devine condiție indispensabilă. Repertoriul teatrului, prin diversitatea lui, se adresează către toate vârstele, către multiple așteptări ale publicului, teatrul ca fenomen cultural reprezintă oglinda realității care nu face altceva decât să ne apropie de ceea ce înseamnă frumos, drept și bun. Valorile estetice trebuie să fie accesibile pentru toți membrii comunității”, a declarat Marius Țepeluș, pentru AGERPRES.

La rândul său, viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, Füleki Zoltán, a spus că fiecare cetățean al orașului trebuie să aibă acces la cultură în limba lui maternă și, prin această metodă, românii vor putea merge în mod regulat la spectacole de teatru, fără să se gândească să plece în alte județe pentru acest lucru.

”Propunerea a venit din partea teatrului și normal, ca o primărie responsabilă, am agreat acest program. (…) Normal că fiecare cetățean al orașului trebuie să aibă acces la cultură și mai ales la cultură în limba lui maternă, indiferent dacă este maghiar sau român. Și noi am găsit această metodă să asigurăm și cetățenilor orașului de etnie română, ca să aibă acces la cultură. Și până acum am încercat să aducem teatre, dar acest lucru nu era ceva regulat. Adică ca să știe oamenii că săptămâna viitoare vor merge la teatru și apoi, peste o lună iar vor merge. Și nu trebuie să meargă la București sau în altă parte ci au acces la acest spectacole aici, în Miercurea Ciuc”, a declarat Füleki Zoltán, pentru AGERPRES.

Teatrul Municipal ”Csíki Játékszín” a fost înființat în anul 1999, este finanțat de Consiliul Local Miercurea Ciuc și are reprezentații în limba maghiară. În ultimii ani au fost invitate și trupe românești și s-a încercat sincronizarea în limba română a unor spectacole.