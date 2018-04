Primăria Certeze invită pe toată lumea la Sâmbra Oilor din 6 mai

An de an, în prima duminică din luna mai, dealul de la Huta Certeze – Moişeni, vuieşte de prezenţa localnicilor, dar şi a numeroşilor invitaţi sosiţi din ţară şi străinătate, pentru a participa la serbarea câmpenească „Sâmbra oilor”. Şi în acest an, în organizarea Primăriei şi Consiliului Local Certeze, a altor instituţii de rang local şi judeţean, se respectă cutumele.

„Sâmbra oilor” are loc duminică, 6 mai, începând cu ora 11, în locul deja consacrat. Este vorba despre cea de-a LXII – a ediţie a festivalului folcloric „Sâmbra Oilor” care se desfăşoară pe dealul de la Huta Certeze şi Moişeni.

Ritual transmis din generaţie în generaţie

Sunt zone în care localnicii au dat momentului folcloric denumirea de „Ruptul Sterpelor” sau „Sâmbra Oilor”. În esenţă, ritualul este acelaşi, transmis din generaţie în generaţie: ciobanii îşi urcă oile la munte, acolo unde, după primul muls, se face măsurişul laptelui, se încrestează pe răboj. În funcţie de câte cupe, ceanoace se mulge, fiecare proprietar de oi, ştie deja după muls, cât caş, câtă brânză şi câtă urdă va primi pe parcursul anului.

De zeci de ani, de celebritate şi atenţie se bucură serbarea câmpenească cunoscută sub numele de „Sâmbra Oilor”, care adună pe dealul de la Huta Certeze şi Moişeni, sute de sătmăreni şi nu numai. Manifestarea folclorică este încă un prilej de reîntâlnire a prietenilor, chiar dacă nu au oi, să petreacă ore plăcute de destindere şi recreere într-un spaţiu deosebit de fumos, primitor, în compania cântecului şi a dansului popular.

Tradiţia spune că după ce treaba este terminată la stână, toată suflarea trece la dansul de sâmbra oilor. „Sâmbra oilor” este un obicei străvechi din „Ţara Oaşului”, un loc unde autorităţile comuniste nu au reuşit să naţionalizeze proprietăţile oşenilor, astfel încât aceştia au continuat să lucreze pământurile lor şi să păstreze cu încăpăţânare tradiţiile lor.

Termenul „sâmbră” semnifică o înţelegere, o reglementare gospodărească, un protocol asupra treburilor majore ale oieritului. Încă de la Sfântul Gheorghe şi până la sărbătoarea Sf. Constantin şi Elena, crescătorii de oi din toate cele 23 de sate oşeneşti se adună în fiecare localitate pentru a stabili împreună unde vor face stânele în acel an, cine le va fi baci şi pe cine vor angaja să le păzească pe timpul păşunatului.

La începutul lunii mai toate mioarele din sat sunt duse la stână. Înainte însă, pentru ca animalele să fie sănătoase şi să dea lapte mult, sunt binecuvantate de preot. Şi totuşi nu acesta este secretul pentru ca oile să dea mult lapte. Ciobanii spun că mioarele trebuie dezmierdate. Din laptele lor gospodarii vor face caş şi alte soiuri de brânză. Reţeta nu este complicată, dar este secretă. Şase litri de lapte la un kilogram de caş. Acesta este pus la scurs, apoi, funcţie de preferinţe rămâne caş sau este transformat în brânză.

Invitaţie din partea Primăriei şi Consiliului local Certeze

Şi prin intermediul acestor rânduri, Petre Ciocan, primar, Aurel Ciorbă viceprimar şi Consiliul Local Certeze, adresează tuturor conjudeţenilor invitaţia de a participa la această sărbătoare de suflet. Gândurile lor se îndreaptă şi către oşenii aflaţi la muncă în străinătate, adresându-le invitaţia de a participa la serbarea câmpenească. Celor care nu pot da curs invitaţiei, le doresc multă sănătate şi le promit că vor închina şi în sănătatea lor un pahar de pălincă.

În programul serbării câmpeneşti despre care face vorbire au fost incluşi artişti şi ansambluri precum: Irina Man şi Grupul din Bixad; Petre si Petrică Zele; Maria Petca Poptean şi Ansamblul Măgura din Târşolţ; Petrică Mureşan; Ansamblul Folcloric „Oaşul” şi Maria Tripon din Negreşti-Oaş; Ansamblul Folcloric „Tulnicul” din Maramureş; invitat special Gheorghe Turda; Ansamblul Folcloric al Judeţului – „Doruri Sătmărene” şi Palatul Copiilor Satu Mare; Ansamblul Folcloric „Florile Tărnii”; Ansamblul Folcloric „Cununiţa Năzdrăvană”; Georgiana – ţâpuritoarea Oaşului; Mihai Zele şi Ansamblul Ţara Oaşului; Ansamblul Florile Turţului; ţâpuritoarele din Batarci – Maria Hosu; Grupul de ţâpuritoare din Racşa.