Prima rundă de negocieri pentru noul guvern finalizată

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a terminat vineri prima rundă de negocierii cu liderii partidelor parlamentare. Vineri, după discuȚiile cu liderii USR, liderul PNL a declarat că s-a înȚeles cu aceștia.

Discuţiile s-au referit la câteva subiecte pe care până acum şi noi le-am susţinut, mă refer la iniţiativa ‘Fără penali’. Aici, normal că am stabilit că îi vom sprijini pentru introducerea pe ordinea de zi. Evident că ne-am înţeles – şi ei să sprijine proiectul de revizuire a Constituţiei care cuprinde iniţiativa ‘Fără penali’, ca să avem două căi pentru a ne asigura de reuşita acestui proiect. (…) De asemenea, am avut înţelegere să ne susţinem reciproc la proiectul de lege privind abrogarea recursului compensator. Am mai abordat tematici legate de mediu, am abordat tematici legate de justiţie. Mi s-a părut că ne-am înţeles”, a spus Orban. Acesta spune că USR nu pote condiţiona sprijinul pentru noul guvern prin adoptarea unor proiecte, săptămâna viitoare, atât timp cât acest lucru nu depinde de liberali.

„Nu poţi să ceri PNL decât ceea ce poate să dea PNL, şi anume să susţină proiectele respective, pe care noi oricum le susţinem, pentru că unele dintre ele sunt proiectele noastre,” a menţionat Orban.