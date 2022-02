Prima rundă de negocieri între Ucraina şi Rusia s-a încheiat fără rezultate concrete

Luni, 28 februarie, dimineaţă, în a cincea zi de război, Rusia a reluat bombardamentul asupra principalelor oraşe ucrainene. În această zi a avut loc şi prima rundă de negociere între Ucraina şi Rusia, negocieri care s-au încheiat fără rezultate concrete. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene să primească Ucraina în procedură de urgenţă.

Mulţi morţi şi foarte mulţi răniţi în urma confruntărilor violente. Cel puţin 11 persoane au fost ucise luni la Harkov, al doilea cel mai împorant oraş ucrainean, anunţă guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, în bombardamente care au fost reluate în timp ce au loc negocieri între Ucraina şi Rusia la frontiera cu Belarusul, relatează AFP.

După mai multe ore de discuţii, delegaţiile Rusiei şi Ucrainei au încheiat prima rundă a negocierilor şi au anunţat că se vor întoarce în capitalele lor pentru consultări suplimentare.

Părţile s-au angajat să continue discuţiile, o nouă rundă va avea loc la graniţa Belarus-Polonia.

“Delegaţiile ucrainene şi ruseşti au încheiat astăzi prima rundă de negocieri, scopul lor a fost încetarea focului pe teritoriul Ucrainei şi a acţiunilor militare. Am stabilit o serie de priorităţi pe care le vom analiza, pentru a lua decizii, pentru a vedea cum putem pune în practică înţelegerile. Părţile merg în capitalele lor şi părţile s-au înţeles ca în viitorul imediat apropiat să mai avem o rundă de negocieri unde temele abordate vor face paşi concreţi. Următoarea rundă de negocieri va fi la graniţa Belarus-Polonia”, a declarat consilierul preşedintelui Zelenski, Mihail Podoleac.

Delegaţia rusă a confirmat că s-a convenit continuarea procesului de negociere. Potrivit delegaţiei ruse, negocierile au durat aproximativ 5 ore.

“În acest timp noi am mers pe toate punctele protocolului. Am găsit nişte puncte prin care putem prognoza unele obiective comune şi cel mai important este că am convenit să continuăm procesul de negociere. Următoarea rundă urmează să aibă loc în curând, la hotarul beloruso-polonez, existând o înţelegere comună. Până atunci, reprezentanţii fiecărei delegaţii se vor consulta pe toate punctele expuse la negocieri cu conducerea ţării”, a transmis şi delegaţia rusă.

Ofensiva Rusiei a continuat şi în timpul negocierilor

Ofensiva rusă împotriva capitalei Ucrainei a continuat şi în timpul negocierilor, dar şi după. Trupele militare ruse s-au apropiat “la aproximativ 25 de kilometri” de capitala ucraineană Kiev, transmite luni CNN.

Potrivit sursei citate, armata Federaţiei Ruse “avansează încet” dar a înaintat totuşi 5 kilometri în ultimele 24 de ore. “Ne aşteptăm să încerce încercuirea Kievului în următoarele zile”, a zis un oficial american din domeniul apărării.

În paralel, ruşii încearcă să cucerească Harkov şi Mariupol.

În acelaşi timp, armata rusă ar putea deveni mai agresivă, estimează experţii. “Au înaintat mai încet decât au dorit şi sunt frustraţi”, au spus pentru CNN surse militare americane.

Armata rusă a dat asigurări că civilii pot părăsi liber Kievul, acuzând totodată puterea ucraineană că îi foloseşte ca „scuturi umane”.

Preşedintele Zelenski cere primirea de urgenţă a Ucrainei în UE

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni, 28 februarie, că a semnat o cerere oficială de aderare a ţării sale la Uniunea Europeană printr-o procedură specială de urgenţă.

Această procedură nu există ca atare, iar integrarea în UE este un proces de durată pentru ca legislaţia ţării candidate să fie armonizată cu dreptul european, notează AFP.

În plus, o astfel de aderare necesită aprobarea unanimă a celor 27 de state membre.

“Aderarea este o cerere exprimată de mult timp de Ucraina. Însă există diferite opinii şi sensibilităţi în cadrul UE despre extindere.

Ucraina va transmite o cerere oficială, Comisia Europeană va trebui să dea un aviz oficial, iar apoi se va pronunţa Consiliul”, a explicat luni preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

Putin cere “denazificarea” Ucrainei

Pe de altă parte, preşedintele rus Vladimir Putin i-a spus omologului său francez Emmanuel Macron că pretinde recunoaşterea peninsulei Crimeea drept teritoriu rus, „demilitarizarea şi denazificarea” Ucrainei şi un „statut neutru” pentru această ţară, ca precondiţii pentru a pune capăt invaziei în această ţară.

SUA au tăiat accesul băncii centrale a rusiei de la tranzacţiile în dolari şi au blocat fondul rus de investiţii directe.

Statele Unite au interzis tranzacţiile în dolari americani cu banca centrală a Rusiei şi au blocat fondul rus de investiţii directe, potrivit unor oficiali de top din administraţia prezidenţială, informează CNN. Acţiunea agresivă vizează unele dintre cele mai puternice mijloace ale Rusiei de atenuare a efectului sancţiunilor.

De asemenea, Elveţia, un stat neutru a anunţat că urmează exemplul Uniunii Europene.