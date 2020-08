Prima clasă de învăţământ dual sprijinită de Autonet Import a trecut de examenele de absolvire din acest an

Prima clasă de învăţământ dual sprijinită de Autonet Import a trecut de examenele de absolvire din acest an. Toţi cei 24 de elevi prezenţi la examene au reuşit să le promoveze, devenind astfel prima generaţie de electronişti în aparate şi echipamente din Satu Mare, pregătită prin implicarea Autonet Import.

Această clasă a pornit, iniţial, ca o clasă de învăţământ profesional, devenind ulterior una de învăţământ dual. Autonet Import, liderul pieţei de piese şi servicii auto din România, s-a implicat încă de la început în pregătirea tinerilor care au ales acest traseu educaţional, atât în ceea ce priveşte aspectul teoretic, dar şi cu partea practică a specializării lor în electronică şi automatizări. Aprecierea de care s-au bucurat tinerii în atelierele în care au efectuat stagiile de practică a făcut ca 11 din cei 24 de absolvenţi să se angajeze imediat după încheierea studiilor. Mai mult, alţi trei elevi au hotărât că doresc să îşi continue studiile liceale şi apoi să se înscrie la o facultate de ştiinţe tehnice.

Attila-Csaba Csapó-Ilyés, director adjunct, Liceul Teologic Romano-Catolic Hám János: “Suntem mândri pentru absolvirea primei promoţii în sistem profesional – dual, pornită la drum acum trei ani, cu atât mai mult cu cât unsprezece dintre absolvenţi au şi fost angajaţi, în ciuda perioadei grele prin care trec firmele implicate. Acest lucru a fost posibil datorită deschiderii arătate de către firme şi seriozităţii dovedite de către elevi. Autonet şi Technosam au sprijinit copiii din această clasă nu doar cu burse lunare şi echipamente, dar şi prin angajaţii lor, care s-au dovedit a fi adevăraţi mentori pentru elevi şi, de aceea sperăm la o colaborare fructuoasă şi în continuare. Următoarea clasă în sistem dual, care va începe cursurile în toamnă, va avea două profiluri, jumătate dintre elevi fiind la specialitatea electronică-automatizări, iar cealaltă jumătate se va specializa pe profilul de mecanică auto.”

Clase de învăţământ dual în 5 oraşe

Începând cu acest an, Autonet Import va sprijini clase de învăţământ dual în cinci oraşe din ţara noastră: Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Satu Mare şi Suceava. În toate aceste oraşe solicitările depăşesc locurile disponibile, fapt care arată interesul crescut pe care tinerii îl manifestă faţă de pregătirea în domeniul auto. În Satu Mare, spre exemplu, sunt 46 de candidaţi care au aplicat pentru cele 28 de locuri puse la dispoziţie, mulţi având medii mari, care le-ar putea garanta admiterea la licee teoretice de top.

Noua clasă din Satu Mare, care va porni la drum în toamna lui 2020, va avea şi specializarea mecanic auto, acoperind un domeniu mai larg decât precedentele. De aceea, Autonet Import va dota Liceul Teologic Romano-Catolic Hám János cu un laborator didactic, utilat cu toate utilajele şi echipamentele necesare pentru pregătirea practică a elevilor, dar şi pentru asigurarea siguranţei şi sănătăţii lor. Mai mult, tot prin intermediul Autonet Import, începând cu acest an, un număr important de producători de piese auto de renume mondial se vor implica, la rândul lor, în sprijinirea claselor de învăţământ dual.

Cristian Matei, Director Operaţional, Autonet Import România: “Deşi domeniul producţiei şi vânzărilor auto are, în această perioadă, de suferit, segmentul reparaţiilor şi întreţinerii auto este pe o pantă ascendentă, atelierele din România având o activitate din ce în ce mai accentuată. De asemenea, cu toate că indexul de motorizare al României este sub cel al UE şi a înregistrat o stagnare în perioada pandemiei, există semne clare că, în perioada următoare, acesta va reveni pe un trend crescător. Spun aceste lucruri pentru a arăta că domeniul reparaţiilor auto are, şi va avea şi în viitor, o mare căutare. Autonet Import va susţine, în continuare, clasele cu învăţământ dual nu doar material, ci şi prin trainerii săi, prin experienţa sa în domeniu şi prin angrenarea furnizorilor săi, producători de sisteme şi componente auto de nivel mondial. În acest moment, sprijinim clase duale în nu mai puţin de cinci oraşe din România, iar obiectivul acestui efort considerabil este acela de a forma viitori angajaţi, pregătiţi şi pricepuţi, pentru atelierele din ţara noastră.”

În ciuda situaţiei dificile generate de pandemia de Covid-19, când majoritatea agenţilor economici şi-au retras sprijinul oferit claselor duale, Autonet Import a hotărât să rămână alături de copii şi în această perioadă grea.

Astfel, absolvirea primei clase sprijinite de Autonet Import, aduce cu atât mai multă mândrie copiilor, părinţilor şi companiei, cu cât acest succes a fost obţinut în condiţii cu adevărat vitrege. Autonet le transmite felicitări şi succes în viaţă elevilor absolvenţi!