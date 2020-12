Preţul pe bursă al gazelor naturale e la jumătate, dar majoritatea românilor plătesc aceleaşi facturi mari

Liberalizarea totală a pieţei gazelor, care a avut loc la 1 iulie 2020, reprezintă cel mai semnificativ moment al anului în sectorul energetic, care ar fi trebuit să aducă facturi mai mici pentru români în această iarnă. În realitate, însă, lucrurile sunt departe de a fi aşa: doar 10% dintre români au schimbat contractul pentru un preţ mai mic, iar pentru restul de 90% facturile vor fi la fel de mari ca iarna trecută. Aceasta deşi pe bursa de gaze preţul unui MWh este la jumătate faţă de anul trecut în aceeaşi perioadă. Pentru marea majoritate a românilor, însă, această scădere nu se regăseşte în facturi, aşa cum ar fi fost normal.

Dumitru Chisăliţă: Pe comparatorul de preţuri de pe site-ul ANRE companiile pun informaţii pe care nu le verifică nimeni

Potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), dintre cei 3.378.794 clienţi casnici reglementaţi la data de 30 iunie 2020, un număr de 395.336 clienţi casnici au încheiat, în perioada 1 iulie – 31 octombrie 2020, un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, cu furnizorul actual sau cu un furnizor nou, arat[ Agerpres.

Dumitru Chisăliţă, expert în cadrul Asociaţiei Energia Inteligentă, explică faptul că „în Memorandumul de înţelegere semnat de statul român cu Banca Mondială în 2012 erau prevăzuţi nu mai puţin de 54 de paşi în care populaţia să fie informată în privinţa liberalizării pieţei gazelor, pe diverse teme, precum puterea calorifică superioară, trecerea de la metri cubi la MWh, modul cum se formează preţul etc. De asemenea, din 2015 încoace, ANRE a prevăzut că sumele pentru diseminarea informaţiilor către consumatori să se regăsească în tarife, deci oamenii plătesc ca să fie informaţi. Aşadar, exista un plan, existau banii, dar nu s-a făcut nimic. Companiile evident că nu au făcut, doar nu era să-şi taie singure craca de sub picioare, şi nicio instituţie a statului nu a dorit acest lucru.

Ar trebui să existe mai multe oferte-standard, din care să aleagă consumatorii. În acest moment, companiile au oferte care cu greu pot fi comparate cu actualele facturi, întrucât facturile arată preţul final, dar ofertele companiilor se referă doar la cel al gazelor şi îl trimit pe consumator să caute singur care sunt celelalte tarife – de distribuţie, de transport etc.

Există comparatorul de preţuri de pe site-ul ANRE, însă companiile pun acolo informaţii pe care nu le verifică nimeni şi oamenii se trezesc apoi cu alte prevederi în contracte. Pentru că au avut încredere că ce este acolo, pe site-ul ANRE, este corect. Cu alte cuvinte, ANRE contribuie la fraierirea consumatorilor”.

De altfel, problemele din ofertele furnizorilor au fost sancţionate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. În speţă, unul dintre cei mai mari furnizori din ţară, Engie, a primit o amendă de 50.000 de lei pentru că ofertele pentru piaţa liberă conţin numeroase neclarităţi şi ar putea crea prejudicii oamenilor.

Unele oferte ale furnizorilor cuprind şi clauze care pot genera bariere în calea clienţilor casnici de a alege

Şi Consiliul Concurenţei a remarcat disfuncţionalităţi pe această piaţă în lunile de după liberalizare şi a recomandat apariţia unor oferte standard, care să prevadă clauze şi condiţii unice, prezentate într-o manieră clară, transparentă şi completă, singurul parametru ce poate diferi de la un furnizor la altul fiind preţul final al gazelor. Şi astfel consumatorii să poată compara mult mai uşor ofertele.

Iar economiile care pot fi obţinute sunt într-adevăr substanţiale. Consumatorii casnici care folosesc gazele naturale pentru încălzire ar putea plăti facturi mai mici cu sume cuprinse între 60 şi 150 lei pe lună în timpul iernii, în situaţia în care schimbă contractul sau furnizorul, şi chiar cu peste 200 lei pe lună, dacă locuiesc în zone mai friguroase şi folosesc mai mult gaz, arată un studiu al Consiliului Concurenţei, publicat în octombrie.

În cadrul analizei, Consiliul a constatat că, deşi majoritatea furnizorilor au respectat reglementările specifice ale ANRE (care prevăd un nivel minim de informaţii ce trebuie comunicate clienţilor în etapa precontractuală sau, după caz, contractuală), unele oferte şi contracte cuprind şi clauze care, în anumite situaţii, pot genera bariere în calea clienţilor casnici de a alege în deplină cunoştinţă de cauză cele mai potrivite condiţii de furnizare sau care pot bloca, fie şi temporar, posibilitatea clienţilor casnici de a schimba furnizorul de gaze.