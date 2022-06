Preţul în creştere al benzinei şi motorinei îi afectează în special pe românii cu maşini puternice

Preţul în creştere al carburantului îi afectează în special pe românii care au maşini cu motoare de capacitate cilindrică mare, de la 2 la 3 litri, şi cu norme de poluare Euro 3, Euro 4 şi Euro 5, care au cel mai mare consum din cauza tehnologiei vechi, se precizează într-o analiză de specialitate, publicată de o platformă online specializată în comercializarea de autovehicule second hand.

„Românii care au astfel de maşini cu motoare mari găsesc din ce în ce mai greu clienţi pentru ele. Sunt nevoiţi să scadă puternic preţul de vânzare, acest aspect fiind un efect al scumpirii carburanţilor. Preţurile maşinilor second-hand au crescut în ultimul an, însă doar pentru modelele care sunt la mare căutare. Cele mai căutate maşini second-hand în 2022 sunt modele fabricate după anul 2016, deci cu motorizări Euro 6 şi tehnologii care reduc consumul de carburant, cu preţuri între 10.000 şi 25.000 de euro”, a declarat Cristian Damian, COO Autoropa.ro.

Conform analizei, dacă în urmă cu un an, când benzina şi motorina costau în jur de 5,5 lei/litru, maşinile second-hand cu consum mare se tranzacţionau într-un interval de 2-3 luni, în prezent, un client poate să apară în 5-6 luni. În plus, condiţiile actuale îi determină pe români să caute maşini hibride sau pe GPL. Spre exemplu, un autoturism hibrid cu motor de 2 litri benzină şi sistem plug-in hybrid are un consum urban în jur de 8 litri/100 de km, comparativ cu unul de 2 litri benzină al cărui consum depăşeşte 12-14 litri/100 de km.