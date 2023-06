Preţul energiei şi gazelor scade în Uniunea Europeană, uneori chiar sub zero

Cererea slabă de gaze naturale din partea producătorilor de energie precum şi a consumatorilor industriali a făcut ca preţul gazelor în Europa să fie în cădere liberă în ultimele săptămâni, traderii aşteptându-se ca, în această vară, pentru scurte perioade, pe piaţa spot (pentru ziua următoare), să se înregistreze în unele regiuni, preţurile să intre în domeniul negativ.

Combinaţia dintre rezervele mari de gaze la finele unei ierni neobişnuit de blânde, importurile masive de GNL şi cererea redusă a condus la opt săptămâni consecutive de scăderi ale preţurilor de referinţă ale gazelor naturale în Europa, cea mai lungă perioadă de scădere neîntreruptă din ultimii şase ani.

Cel mai mic preţ de la începutul crizei energetice în toamna anului 2021

În timp ce preţul de referinţă nu poate scădea sub zero, preţurile în unele pieţe regionale pot să pice sub zero în această vară, dacă cererea rămâne slabă şi producţia de energie din surse regenerabile se menţine ridicată, au decarat traderi şi reprezentanţi din industrie la Târgul Mondial al Energiei de la Essen, Germania, conform Bloomberg.

„Pieţele regionale de gaze din Europa ar putea avea preţuri negative în intervale orare şi zile cu producţia de energie regenerabilă”, a declarat Peder Bjorland, vicepreşedinte al gigantului energetic norvegian Equinor. „Mai este mult de la nivelul preţurilor din prezent până la preţurile cu o singură cifră sau negative şi se pot întâmpla multe evenimente până ajungem acolo”, a adăugat el.

Contractele futures din prima lună la hub-ul TTF, punctul de referinţă pentru tranzacţionarea cu gaze în Europa, s-au prăbuşit joi cu 10%, ajungând la 26,78 dolari (24,94 euro) pe megawat-oră (MWh), cel mai mic preţ de la începutul crizei energetice în toamna anului 2021, arat[ cursdeguvernare.ro. Tendinţa preţurilor la gazele naturale în Europa este în contrast puternic cu anul trecut, când preţurile de referinţă au crescut la 322 de dolari (300 de euro) pe MWh în august, după ce Rusia a redus aprovizionarea prin conducte, iar guvernele şi industria s-au speriat de potenţiala criză a gazelor pe timpul iernii.

O continuare a ieftinirii gazelor ar putea conduce la o plafonare a preţului

În prezent, stocurile de gaze sunt confortabil de mari pentru această perioadă a anului. La finele lunii mai, depozitele de stocare a gazelor naturale din UE erau pline în proporţie de 66,71%. Nivelul de gaze din depozite este cel mai ridicat pentru această perioadă a anului din cel puţin ultimii zece ani. Europa ar putea umple depozitele încă din septembrie, cu mult înainte de venirea iarnii.

Cererea de gaze naturale în Europa este acum slabă după ce sezonul pentru încălzirea locuinţelor s-a încheiat, iar până la consumul maxim de energie electrică din timpul verii mai este cel puţin o lună. Consumul de gaze din industrie, care a trecut printr-o perioadă foarte dificilă în toamna şi iarna trecute, se menţine de asemenea la valori scăzute. În ciuda reducerii preţurilor la gaze, cererea industriei de combustibil nu îşi revine, deşi este posibil ca marii consumatori de energie să aştepte o scădere suplimentară a preţurilor, spun analiştii.

O continuare a ieftinirii gazelor ar putea conduce la o plafonare a preţului, deoarece mai multe termocentrale ar putea trece de la cărbune la gaze, consideră Goldman Sachs. „Acest proces de înlocuire poate funcţiona ca o susţinere temporară a preţurilor la gaz până când cererea industrială şi importurile de GNL din Asia încep să se îmbunătăţească, ceea ce, în opinia noastră, va duce în cele din urmă la creşterea preţurilor la gaze până la sfârşitul verii”, au scris analiştii Goldman.

În România, pentru scurt timp preţul energiei a fost negativ

Pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU), preţul mediu pentru săptămâna 22 – 28 mai a fost de la 198,5 lei/MWh, în scădere cu 0,9% faţă de săptămâna trecută, conform ultimelor date ale OPCOM. Pentru întreaga lună, nu sunt încă publicate datele finale, dar preţul mediu ponderat se va situa cu siguranţă sub 450 lei/MWh, preţul reglementat cu care marii producători de energie electrică vând energia către furnizori în cadrul mecanismului de achiziţie centralizată impus de stat la finalul anului trecut. Iar tendinţa de pe PZU este în continuare de scădere. Faţă de acum un an, preţul mediu pe piaţa românească a scăzut la mai puţin de jumătate.

În plus, piaţa românească de energie spot a mai înregistrat o premieră, şi anume, prima dată când pentru scurt timp preţul a intrat în domeniul negativ. Cu alte cuvinte, cumpărătorul primea bani pentru a prelua cantităţile de energie în exces.