Preţul cafelei robusta, maxim istoric

Cotaţia cafelei robusta a atins vineri, 9 iunie, un nivel record, cumpărătorii din întreaga lume urmând să plătească mai mult pentru o ceaşcă de cafea, care în mod normal este mai ieftină decât soiul arabica, transmite Bloomberg.

Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică din SUA a anunţat joi că fenomenul meteorologic El Nino, asociat de obicei cu creşterea temperaturilor la nivel global, a început oficial şi este de aşteptat să se „intensifice treptat” în lunile următoare. El Nino este un fenomen caracterizat prin temperaturi de suprafaţă mai calde decât cele normale în Oceanul Pacific ecuatorial, dar are consecinţe asupra întregii planete, inclusiv asupra culturilor de cafea.

Vineri, la Bursa de la Londra, cotaţiile futures la cafeaua robusta au urcat până la 2.790 de dolari pe tonă, cel mai ridicat nivel de la debutul acestui contract în urmă cu 15 ani. În plus, diferenţa de preţ dintre cafeaua cu livrare în luna septembrie şi contractul pentru luna noiembrie a ajuns până la 91 de dolari pe tonă la ICE Futures Europe, cea mai mare diferenţă înregistrată vreodată.

Chiar dacă mulţi iubitori de cafea preferă soiul arabica, de calitate superioară, soiul robusta este în mod normal mai ieftin pentru că acest arbore de cafea este mai rezistent şi are nevoie de mai puţină îngrijire, astfel că este mai uşor de produs în cantităţi mari. Soiul robusta este utilizat în mod frecvent la cafea de tip instant, espresso şi cafeaua măcinată vândută în supermarketuri, produse care au înregistrat o cerere mare pe măsură ce consumatorii atenţi la preţuri caută alternative accesibile.

Creşterea cererii pentru cafeaua robusta îi pune pe cultivatori într-o situaţie în care au probleme în a ţine pasul. O combinaţie între preţurile mari la îngrăşăminte şi secetă a dus la diminuarea producţiei. Aceasta creează condiţiile pentru ca piaţa globală a cafelei să înregistreze în 2023-2024 al treilea sezon consecutiv de deficit.