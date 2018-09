Preşedintele SUA, Donald Trump i-a scris lui Klaus Iohannis

Cu ocazia desfăşurării la Bucureşti a Summit-ului „Iniţiativa celor Trei Mări”, preşedintele SUA, Donald Trump a transmis preşedintelui Kalus Iohannis un mesaj spunând că SUA rămâne un partener în extinderea infrastructurii energetice, de transport şi digitale. Donald Trump îi mulţumeşte preşedintelui României pentru organizarea acestui summit şi se adresează şi participanţilor.

„Le transmit salutări participanţilor la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări 2018. Anul trecut am avut onoarea de a susţine un discurs la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări de la Varşovia, în Polonia. În cadrul vizitei mele, am reafirmat sprijinul ferm al Statelor Unite pentru Iniţiativa celor Trei Mări şi ţelul nostru comun de extindere a infrastructurii, creştere a legăturilor de afaceri, consolidare a securităţii energetice şi reducere a barierelor în calea unui comerţ liber, echitabil şi reciproc în Europa Centrală şi de Est. Iniţiativa celor Trei Mări are un potenţial enorm de a furniza rezultate în aceste domenii şi în alte sectoare importante de cooperare. O nouă infrastructură energetică este esenţială pentru susţinerea unei integrări economice mai profunde, deschiderea accesului la noi pieţe şi diversificarea surselor de energie în întreaga regiune. Felicit România, Bulgaria, Ungaria, Austria şi Slovacia pentru progresul înregistrat în sprijinirea diversificării energetice prin construcţia de infrastructură pentru gazoducte”, se arată în mesajul preşedintelui Donald Trump.

Acesta a adăugat că SUA va rămâne un partener în eforturile de consolidare a infrastructurii, „prin exporturi de gaz natural lichefiat în această regiune de importanţă strategică”.

„Statele Unite sunt mândre să rămână partener în aceste eforturi prin exporturi de gaz natural lichefiat în această regiune de importanţă strategică şi prin participarea companiilor americane la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări. La multe niveluri, ţara noastră rămâne dedicată colaborării cu cele 12 state membre pentru continuarea extinderii infrastructurii energetice, de transport şi digitale. Transmit mulţumirile mele domnului Klaus Iohannis, Preşedintele României, pentru organizarea acestui important eveniment şi domnului Rick Perry, Secretarul pentru Energie, pentru conducerea delegaţiei americane. Aştept cu interes să aflu despre progresul nostru comun în noi proiecte de investiţii şi parteneriate de afaceri. Statele Unite se angajează să rămână un puternic aliat şi partener în această Iniţiativă pe măsură ce continuăm să ne concentrăm asupra dobândirii unei bogăţii şi securităţi sporite în secolul al XXI-lea. Vă doresc un forum productiv şi încununat de succes!”, mai precizează sursa citată.

Astăzi, la Bucureşti începe Summitul celor Trei Mări – Marea Baltică, Marea Neagră şi Marea Adriatică – un proiect care reuneşte 12 ţări, respectiv Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia.

Participă preşedintele CE, Jean-Claude Juncker, nouă preşedinţi de stat, dar şi Secretarul Energiei din SUA, Rick Perry.

Marţi va avea loc Sesiunea Plenară a Summitului, care va fi moderată de preşedintele Klaus Iohannis. Ulterior, şeful de stat român va susţine declaraţii de presă, alături de preşedintele Croaţiei, Kolinda Grabar-Kitarović, de prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, şi de Rick Perry, Secretarul Energiei al SUA.

Reprezentarea statelor participante la Summitul de la Bucureşti va fi asigurată la cel mai înalt nivel, prin prezenţa anunţată a nouă preşedinţi de stat, doi preşedinţi de parlamente naţionale, un prim-ministru şi un ministru al Afacerilor Externe.

”Totodată, la Summit vor fi reprezentate, în calitate de parteneri ai Iniţiativei, Comisia Europeană, prin Preşedintele Jean-Claude Juncker, guvernele Statelor Unite ale Americii, în persoana Secretarului Energiei, Rick Perry, şi al Germaniei, prin ministrul federal al Afacerilor Externe Heiko Maas, precum şi instituţiile financiare europene şi internaţionale, prin Preşedinţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Sir Suma Chakrabarti, şi al Băncii Europene de Investiţii, domnul Werner Hoyer. Banca Mondială va fi, de asemenea, reprezentată la lucrările Summitului”, se precizează în comunicatul Preşedinţiei.

Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, reunind cele 12 state membre ale Uniunii Europene aflate între Marea Baltică, Adriatică şi Marea Neagră – Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia. Primele două Summituri ale Iniţiativei au avut loc la Dubrovnik, în 2016, şi Varşovia, în 2017.