Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu are nicio afacere în Brazilia

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că nu are nicio afacere în Brazilia şi nicio legătură cu ancheta DNA, afirmând că „totul pleacă de Soros”.

„Să o iau inginereşte. Nu am nicio afacere în Brazilia, nu am nicio afacere în nicio altă ţară. Nu a dus bani în Brazilia, nu am transferat bani în nicio altă ţară. Declaraţia mea de avere este foarte clară”, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la RTV, solicitat să lămurească acuzaţiile care îţi sunt aduse.

Liviu Dragnea a susţinut că documentul în baza căruia îi sunt aduse acuzaţiile legate presupusele sale afaceri nu este asumat de nicio instituţie.

„Nu este un document, un document trebuie să fie asumat de cineva, trebuie să aibă un număr de înregistrare, o semnătură, o ştampilă, trebuie să fie asumat de o instituţie. (…) Acest document era fluturat de un individ Niţulescu prin anul 2012, acelaşi document, era fluturat pe la presă în campania electorală şi spunea că este un document de la DGPI sau de la Poliţie.Nu există nicio asumare a DGPI”, a spus Liviu Dragnea.

Dragnea a susţinut că nu are nicio legătură cu ancheta DNA legată de Brazila.

„Nu are cum să aibă legătură cu mine nicio anchetă legată de Brazilia pentru că nu am afaceri în Brazilia, nu am nicăieri şi nu am făcut nicăieri nicio infracţiune”, a spus Dragnea.

Social-democratul a susţinut că „totul pleacă de la Soros”.

„În ultimele luni am avut poziţii destul de dure şi le am în continuare vizavi de acest personaj malefic care este George Soros şi îi transmit şi acum: Nu o să cedez! Totul pleacă de la Soros, de la răul pe care vrea să-l facă în această ţară şi nu numai în această ţară. E simplu. (…) E o certitudine că e o chestiune foarte organizată”, a spus Liviu Dragnea.