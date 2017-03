Preşedintele PNL va fi ales pe 17 iunie

Preşedintele PNL va fi ales pe 17 iunie. Ludovic Orban şi Cătălin Predoiu şi-au anunţat intenţia de a candida.

Predoiu: Drumul PNL la guvernare trece prin victoria lui Iohannis din 2019

Deputatul Cătălin Predoiu, candidat declarat la preşedinţia PNL, a afirmat, sâmbătă, că drumul PNL către guvernare trece prin victoria lui Klaus Iohannis la alegerile prezidenţiale de anul viitor, invitându-i pe liberali să îşi asume acest obiectiv şi reamintindu-le că adversarul lor este PSD.

„Parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohanis trebuie continuat. Drumul nostru către guvernare trece prin victoria lui Klaus Iohannis în 2019. Vă invit să ne asumăm un obiectiv: un guvern politic al PNL în cel de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis”, a declarat candidatul la preşedinţia PNL deputatul Cătălin Predoiu, citat de Mediafax.

El a afirmat, în CNC, că se străduieşte să fie „un aspirant la funcţia supremă în PNL”. „Celor care m-au întrebat ce am de gând am să le spun cu smerenie că am de gând: să candidez şi să fac tot ce ţine de mine pentru a mă ridica la onoarea funcţiei supreme în acest partid”, a spus Predoiu.

Lupta fraticidă trebuie să înceteze, a susţinut deputatul liberal.

„Vă chem să practicăm colegialitatea, respectul, unitatea pentru că drumul partidului către guvernare trece prin unitatea partidului. Viziunea mea este aceea a unui partid unit, dar trebuie dublat de solidaritatea reală dintre membri. Lupta fraticidă trebuie să înceteze. Suntem egali în acest partid”, a mai spus Predoiu.

„Mai ieri l-am văzut pe Dragnea sărit ca opărit de grija Europei, nu mai poate să doarmă. Nu înţelege că nu poţi să fi în acelaşi timp şi european şi brazilian. Ce trebuie făcut pentru ca România să devină din nou atractivă: respectul statului faţă de cetăţean, susţinerea antreprenorilor, învăţământ profsional, un sistem de sănătate repus pe roate pe baze private, eliberarea primarilor de reglementărilor necorelare”,a susţinut Predoiu.

Cătălin Predoiu a candidat din partea PNL la Primăria Capitalei şi a pierdut cursa, calificându-se pe locul trei, după Nicuşor Dan (USR).

Orban a dat asigurări că nu îşi va critica niciun coleg în campania din interiorul partidului.

„Vă asigur că în toată această campanie nu îmi voi critica niciun concurent indiferent de ce funcţie candidează. Nu voi face altceva decât să mă duc la firul ierbii, la baza partidului. Oricine se înscrie în cursă este binevenit. Eu pot să fac echipă cu orice membru al PNL. Echipa mea este, a fost şi va fi întotdeauna PNL. Nu fac nicio diferenţă între membri PNL. În următoarele trei luni vă rog să nu faceţi nicio diferenţă. Alegeţi-i pe cei mai buni la nivel local, judeţean, naţional, nu ţineţi cont de graniţa care există mental din cauza faptului că suntem proveniţi din două partide diferite”, a conchis Ludovic Orban.

Liberalul Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, că este în campanie de când s-a înscris în PNL şi că este plin de schije în urma bătăliilor purtate în numele partidului, afirmând că PNL are nevoie nu de o unitate clamată de la microfon, ci de una interiorizată.

„Eu sunt în campanie de când m-am înscris în PNL. (…) Sunt plin de schije, cicatrice în urma bătăliilor pe care le-am purtat în numele PNL, pentru că niciodată nu m-am dat în lături să dau o bătălie pentru PNL”, liberalul Ludovic Orban, candidat la funcţia de preşedinte al PNL.



Candidatul la preşedinţia PNL a afirmat este nevoie „ca de aer de unitate, dar nu o unitate clamată de la microfon, ci care să fie interiorizată”.

Ludovic Orban a susţinut că nimeni nu poate concura cu PNL în privinţa resursei de care dispune partidul, însă, este nevoie de reprezentanţi PNL „care au ce spune, care ştiu să comunice, să empatizeze cu oamenii, au capacitatea de a genera o imagine bună a partidului”.

Liberalul a mai spus că nu îi va critica pe cei care se vor înscrie în cursa internă pentru funcţiile din partid.

„Nu voi face altceva decât să vin la firul ierbii. (…) Oricine se înscrie în cursă este binevenit. (…) Eu pot să fac echipă cu orice membru al PNL. Nu fac nicio diferenţă între membrii PNL. Alegeţi-i pe cei mai buni la nivel local, judeţean şi central. Nu ţineţi cont de graniţa (…) că nu provenim din acelaşi partid”, a spus liberalul.