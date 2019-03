Preşedintele Iohannis retrimite bugetul în Parlament. PSD reacţionează

După decizia Curţii Constituţionale cu privire la legea bugetului şi a plafoanelor bugetare, preşedintele Klaus Iohannis a criticat guvernul Dăncilă şi PSD. Şeful statului a mai precizat că va retrimite proiectul bugetului în Parlament.

Potrivit lui Iohannis bugetul este unul bazat pe cifre false şi pune în discuţie respectarea tratatelor internaţionale la care România face parte. In replică, PSD a precizat că Iohannis minte din nou şi că este primul preşedinte care a blocat bugetul propriei ţări.

„Decizia de astăzi a Curţii Constituţionale cu privire la legea plafoanelor demonstrează încă o dată, dacă a fost nevoie, că PSD legiferează nu numai imoral şi prost, dar şi neconstituţional. După cum aţi aflat, Curtea a hotărât că una dintre legile pe care le-am contestat, se numeşte Legea plafoanelor, a fost adoptată de majoritatea pesedistă cu încălcarea tuturor normelor constituţionale.

În ceea ce priveşte legea bugetului de stat, nu voi comenta decizia Curţii, dar dincolo de aspectele de constituţionalitate, bugetul rămâne unul bazat pe cifre false, pe bani pe care Guvernul în realitate nu îi are, croit greşit, împotriva tuturor obiectivelor majore ale românilor. Pe scurt, rămâne bugetul ruşinii naţionale!

Cel mai slab guvern din istoria postdecembristă, un guvern pesedist al imposturii şi incompetenţei, a creat un buget pe măsura sa.

Bugetul pe anul 2019 este construit pe un scenariu fantezist, fără garanţii privind punerea în aplicare, fapt confirmat de instituţiile europene şi de alte instituţii internaţionale. Este un buget care pune în discuţie respectarea tratatelor internaţionale la care România este parte, dar, din nefericire, şi a legislaţiei în domeniu.

Bugetul pentru acest an, bugetul prezentat de PSD în acest an şi votat de majoritatea pesedistă, a fost gândit pentru a servi în principal intereselor politice ale unui grup restrâns. PSD urmăreşte o agendă care nu are legătură nici cu economia, nici cu situaţia românilor şi nici cu dezvoltarea reală a ţării.

În timp ce bugetul prevede o creştere enormă a sumelor alocate partidelor, sume de care, bineînţeles, PSD beneficiază cel mai mult, ni se spune cu cinism, de către PSD, că nu se găsesc bani pentru a mări la timp alocaţiile copiilor.

Guvernul este disperat să facă rost de bani şi inventează măsuri care sfidează nu numai logica economică, ci şi bunul simţ.

Faptul că apar peste noapte iniţiative precum Ordonanţa lăcomiei sau, mai nou, intenţia disperată a PSD de a pune mâna pe rezerva de aur a României arată că nici măcar PSD nu are încredere că bugetul lor poate fi realizat şi, de aceea, se caută noi şi noi soluţii extreme pentru a face rost de bani.

Cine va deconta nota pentru dezastrul propus de PSD în economie? Din păcate, răspunsul este simplu: cetăţenii şi mediul privat. Preţuri în creştere, taxe şi impozite suplimentare, aceasta este oferta generoasă a PSD.

Degeaba PSD strigă sus şi tare, pe toate canalele, că de vină sunt alţii. Tot timpul de vină sunt alţii.

Nu, nu sunt alţii!

Principalul vinovat pentru că România nu s-a dezvoltat în ultimii ani este PSD!

Efectele acestei guvernări dezastruoase trebuie limitate şi nu voi ezita nicio clipă să contest orice măsură care afectează cetăţenii români, buna funcţionare a statului şi economia de piaţă.

Vedem cum liderii şi propaganda PSD repetă în mod obsesiv că acest buget este unul al investiţiilor şi că principalii beneficiari sunt comunităţile locale.

Dar, în realitate, Bugetul pesedist prevede o reducere semnificativă a cheltuielilor pentru investiţii din bugetele locale.

Se prevede o sumă de 1,2%. Este cea mai scăzută valoare a ponderii în PIB din ultimii 10 ani, iar investiţiile anunţate pentru 2019 sunt cu un miliard mai mici faţă de cele din 2018. Acesta este marele buget de investiţii, care taie un miliard!

Dar întreb şi eu acum: cine a oprit PSD să facă investiţii majore încă de acum doi ani, de când a intrat la guvernare? De ce, din 2016 încoace, albirea dosarelor liderilor PSD continuă să fie prioritatea zero pentru ei, în locul construirii de autostrăzi şi spitale?

Am afirmat şi repet, guvernarea PSD a eşuat!

Dacă PSD nu e în stare să guverneze pentru cetăţean, atunci să plece de la guvernare şi să lase pe alţii care se pricep. PSD este singurul vinovat pentru toate aceste întârzieri ale bugetului.

Având în vedere toate acestea, voi retrimite Parlamentului, pentru corectură şi îmbunătăţire, Legea Bugetului pentru 2019.

Mesajul este simplu: faceţi un buget sănătos pentru România!” a spus preşedintele Iohannis.

Social-democraţii l-au acuzat miercuri pe preşedintele Klaus Iohannis că „minte din nou”.

„Iohannis minte din nou. Spune că bugetul propus de PSD e cel mai prost. Dar Iohannis a aprobat bugetul lui Cioloş în 2016 care prevedea mai puţin cu 16 miliarde de lei la Sănătate şi mai puţin cu 10 miliarde de lei la Educaţie. Spune că, în 2019, e cu un miliard mai puţin la comunităţile locale. În realitate, autorităţile locale au primit cu 4,6 miliarde în plus. Deci e cu plus, nu cu minus, domnule Iohannis! Spune că s-au dat prea mulţi bani la partide, dar nici PNL-ul lui Iohannis, nici USR-ul lui Cioloş nu au venit să dea surplusul înapoi la bugetul de stat! Şi nu spune că PNL-ul său a cerut în 2018, în Parlament, majorarea bugetelor partidelor. Spune că s-a alocat mai puţin pentru investiţii. Dar, în realitate, bugetul pe 2019 prevede cu peste 15 miliarde în plus la investiţii”, susţine PSD, într-o postare pe Facebook.