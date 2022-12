Preşedintele Iohannis, optimist cu privire la Schengen

Preşedintele Klaus Iohannis a spus joi seara, după discuţii cu liderii europeni pe tema Schengen, că este optimist că procesul intrării României şi Bulgariei va fi încheiat anul viitor „cu un rezultat pozitiv”.

„Am făcut paşi înainte în direcţia bună, dar să nu aveţi aşteptări extraordinare. Am discutat cu persoanele implicate în această chestiune, am avut dezbaterea astăzi. Am făcut paşi în direcţia bună. Concluzia mea e simplă: toţi actorii au înţeles că avem o problemă care trebuie rezolvată”, a spus Iohannis. „Sunt optimist şi în cursul anului 2023 sper să fie încheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru România şi Bulgaria”, a mai spus Iohannis.