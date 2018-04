Președintele Iohannis cere demisia premierului Dăncilă

Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut public demisia premierului Dăncilă, după ce a anunţat că îi retrage încrederea pentru că nu face faţă poziţiei de prim-ministru. Vineri dimineaţa, premierul Viorica Dăncilă l-a înştiinţat pe Iohannis că nu mai merge la întâlnirea programată de la Palatul Cotroceni pe tema situaţiei tensionate dintre BNR şi Guvern, preşedintele fiind anunţat prin cabinetul său vineri dimineaţă.

„Retrag încrederea doamnei Dăncilă. Nu face faţă poziţiei de prim-ministru al României. Solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcţia de prim-ministru al României”, a declarat preşedintele Iohannis.

„Ar fi trebuit să am o întâlnire la ora 11.00 cu doamna Dăncilă. Acea întâlnire nu s-a mai ţinut, dar asta n-are nicio importanţă şi nu schimbă cu nimic lucrurile pe care am intenţionat să le comunic astăzi românilor. Întâlnirea urma să aibă ca tema centrală conflictul intre guvern şi PSD, BNR pe cealaltă (…). Săptămâna trecută în Guvern s-a discutat un document secret, un memmorandum secret pe politică externă. Asta a fost o mare greşeală, fiindcă în politică externă dacă vorbim de documente secrete trebuia să fie consultat preşedintele, lucru care nu s-a întâmplat. În Consituţie, în toate deciziile se statuează şi se ştie că este nevoie, în interesul României, de o consultare instituţională între premier şi preşedinte, că este nevoie, în interestul României, nu în interesul cuiva particular ca autorităţile publice să colaboreze loial. Aceste lucruri nu au fost înţelese de doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă spunea aşa: jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor… suveranivatea independentţa teritorială. E jurămânitul pe care îl depunem noi şi apoi obţine demnităţi publice. Asta înseamnă nu doar că se respectă ad literam Constituţia, legile ţării, ci li principiul colaborării loiale, deciziile CCR. Toate acestea în interestul României şi al românilor. Doamna Dăncilă a preferat să execute ordinele venite de la partid”, a declarat Iohannis.