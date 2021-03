Preşedintele anunţă că starea de alertă va fi prelungită

Marţi, 9 martie, în cadrul unei declaraţii de presă preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că autorităţile nu au în vedere un lockdown de Paşti, dar starea de alertă va fi prelungită. Potrivit preşedintelui cifrele din ultima săptămână privind evoluţia pandemiei sunt îngrijorătoare şi în acest context circulaţia pe timp de noapte va fi restricţionată de la ora 22.

40% dintre clădirile în care funcţionează şcoli sunt amplasate în zone cu risc seismic ridicat

Preşedintele Iohannis a anunţat că în aceste zile a avut discuţii cu prim-ministrul Florin Cîţu şi cu alţi membri ai Guvernului.

„Am discutat, astfel, despre investiţii în spitale, dotarea spitalelor, pentru a oferi condiţii mult mai bune în spitalele noastre pacienţilor noştri. Am discutat mult despre crearea de noi locuri de muncă, mai ales pentru românii afectaţi de pandemie. Am discutat despre şcolile din România, partea de „România Educată”, dar şi despre şcoli sigure şi sănătoase, pe care ni le dorim pentru copiii noştri”, a spus preşedintele Iohannis.

Potrivit preşedintelui, în cadrul întâlnirii de ieri s-a discutat despre securitatea în şcoli.

„Peste 40% dintre clădirile în care funcţionează şcoli sunt amplasate în zone cu risc seismic ridicat. Am discutat nu atât despre probleme, fiindcă ele sunt cunoscute şi am pregătit un material introductiv suficient de bun, dar am discutat despre soluţii, fiindcă despre aceste probleme s-a tot discutat. Eu îmi doresc, premierul îşi doreşte, toţi cei care am participat ne dorim să găsim soluţii şi să facem odată şi odată paşii spre şcolile sigure şi sănătoase pe care ni le dorim.

Am agreat, de exemplu, că este foarte important ca prin alocările viitoare, alocările bugetare, atât din fonduri naţionale, cât şi fonduri europene, zona de infrastructură educaţională să fie transformată într-o reală prioritate pentru noi toţi”, a declarat şeful statului.

Starea de alertă va fi prelungită

El a subliniat că cifrele din ultima săptămână privind evoluţia pandemiei sunt îngrijorătoare şi a îndemnat „să nu irosim ce am câştigat”.

„Vreau să atrag atenţia totuşi că cifrele din ultima săptămână privind evoluţia pandemiei de COVID-19 sunt îngrijorătoare. Tendinţa de creştere este evidentă şi din toate părţile ni se spune că presiunea pe secţiile de Terapie Intensivă este tot mai mare.

Dragii mei, haideţi să nu irosim ceea ce am câştigat până acum prin campania de vaccinare, campanie de vaccinare care merge foarte bine. Iată că deja până acum s-au vaccinat peste 1 milion de români, iar numărul de doze administrate creşte de la o zi la alta. Numărul de centre de vaccinare creşte de la o săptămână la alta, astfel încât până în vară să avem un nivel foarte bun de vaccinare a populaţiei.

Dar până atunci trebuie să avem grijă, să nu ne înecăm la mal!”, a spus preşedintele.

Potrivit şefului statului, „Starea de alertă va fi prelungită în această săptămână, din cauza numărului relativ mare de îmbolnăviri, şi restricţiile care sunt în vigoare vor fi păstrate, iar circulaţia pe timp de noapte, care este restricţionată acum de la ora 23.00, va fi restricţionată mai devreme, probabil începând de la ora 22.00.”

În încheiere el a subliniat că „nu avem în vedere un lockdown de Paşte”.