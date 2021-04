Premiile Oscar şi-au reluat strălucirea de altădată

Lungmetrajul „Nomadland” a fost marele câştigător al celei de-a 93-a gale de decernare a premiilor Oscar, impunându-se la categoriile „cel mai bun film”, „cea mai bună regie” (Chloe Zhao) şi „cea mai bună actriţă în rol principal” (Frances McDormand), duminică seară, 25 aprilie, la Los Angeles, într-un eveniment care a marcat numeroase premiere, precum şi revenirea la formatul fizic al ceremoniilor strălucitoare de la Hollywood după o îndelungată pauză provocată de pandemia de coronavirus.

Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 9.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS).

Iniţial, ceremonia de decernare a premiilor Oscar trebuia să aibă loc pe 28 februarie, însă criza sanitară declanşată de noul coronavirus a determinat închiderea cinematografelor şi a bulversat calendarul producţiilor hollywoodiene. Academia Americană de Film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar, a decis să acorde, astfel, studiourilor cinematografice o perioadă mai mare de timp în care să îşi lanseze filmele eligibile la aceste trofee, oferind lungmetrajelor ale căror premiere au fost amânate posibilitatea de a se regăsi în palmaresul ediţiei din 2021. AMPAS a decis în acest context să modifice termenul limită de lansare a filmelor eligibile la Oscar, de la 31 decembrie 2020 la 28 februarie 2021.

