Premiile muzicale Radio România – Andra şi Delia, cele mai multe trofee

Cântăreţele Andra şi Delia au primit, luni seară, cel mai mare număr de trofee, câte trei, la Gala premiilor muzicale Radio România, unde Carla’s Dreams a fost desemnat artistul anului.

La cea de-a 15-a ediţie a galei au fost acordate 15 premii. Andra a fost recompensată cu trofee la categoriile ”cea mai bună voce feminină”, ”cel mai bun videoclip” şi ”piesa anului”, pentru ”Iubirea schimbă tot”, în timp ce Delia a fost desemnată câştigătoare la categoriile ”cea mai bună piesă pop” (”Gura ta”), ”albumul anului 2016” (”Deliria”) şi ”cel mai bun duo/grup” (Delia feat. Deepcentral – ”Gura ta”).

Melodia ”Moment of silence” a lui Ovidiu Anton, lansată cu ocazia selecţiei naţionale Eurovision 2016, a fost desemnată cea mai bună piesă pop-rock, iar cel mai bun mesaj a fost transmis de Smiley, cu ”Îndrăgostit deşi n-am vrut”.

Ca în fiecare an, trofeele au fost creaţii originale din cristal cu incrustaţii de argint, purtând semnătura artistului sticlar Ioan Tămâian.

Printre cei care au înmânat premii s-au numărat Mihai Pocorski, Ovi, Ducu Bertzi, Gabriela Scraba, George Natsis, Dan Popi, Bogdan Pavlică şi Smiley. Premiul pentru categoria ”artistul anului” a fost anunţat de Ovidiu Miculescu, preşedintele director general al Societăţii Române de Radiodifuziune.

Premiul special pentru întreaga carieră a fost înmânat de Stela Enache seniorului muzicii uşoare româneşti Alexandru Jula.

Lista câştigătorilor:

Cel mai bun debut: Irina Rimes;

Cea mai bună piesă pop-dance: ”I loved you” – DJ Sava feat. Irina Rimes (Irina Rimes, Lu-K Beats / Cat Music, Quantum Music);

Cea mai bună piesă pop-rock: ”Moment of silence” – Ovidiu Anton;

Cea mai bună piesă pop: ”Gura ta” – Delia & Deepcentral (George Călin, Doru Todoruţ / Cat Music & Universal Music România);

Omul cu chitara: Adrian Sărmăşan;

Cel mai bun videoclip: ”Iubirea schimbă tot” – Andra (Andra Records / MediaPro Music, regia Alex Ceauşu – Ador Media);

Cel mai bun compozitor / producător: Andrei Tiberiu Maria & Şerban Cazan;

Albumul anului 2016: ”Deliria” – Delia / Cat Music;

Cel mai bun mesaj: ”Îndrăgostit deşi n-am vrut” – Smiley (Andrei Maria, Marius Pop, Alex Racoviţă, Vlad Popescu, Şerban Cazan, Dorian Micu, Vlad Munteanu);

Cea mai bună voce masculină: Florin Ristei;

Cel mai bun duo/ grup: Delia feat. Deepcentral (”Gura ta”);

Big like: Sub pielea mea – Carla’s Dreams (Carla’s Dreams, Alex Cotoi / Global Records);

Cea mai bună voce feminină: Andra;

Piesa anului: ”Iubirea schimbă tot” – Andra (Constantin Bodea, Elena Morosanu, Diana Moraru, Şerban Cazan, Dorian Micu / Andra Records / MediaPro Music);

Artistul anului: Carla’s Dreams.