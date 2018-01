Premiile Grammy 2018: Starul R&B Bruno Mars, marele câştigător

Starul retro R&B Bruno Mars a fost marele câştigător al celei de-a 60-a gale Grammy, fiind recompensat cu şase premii, printre care trofeele pentru categoriile majore „cel mai bun album” („24K Magic”), „cea mai bună înregistrare” şi „cel mai bun cântec” („24K Magic”), transmite AFP.

Rapperul Kendrick Lamar, cu şapte nominalizări, a fost recompensat cu cinci premii Grammy – patru dedicate categoriei rap şi trofeul pentru cel mai bun video, „Humble”.

Peste 13.000 de profesionişti din Recording Academy, academia care organizează gala Grammy, au votat pentru câştigătorii premiilor.

În mod excepţional, gala Grammy – aflată la cea de-a 60-a ediţie – a avut loc anul acesta la Madison Square Garden din New York, pentru prima dată din 2003. Însă, anul viitor, gala va avea loc la Los Angeles.

Prezentăm mai jos lista principalilor câştigători ai premiilor Grammy 2018:

Albumul anului: Bruno Mars, „24K Magic”

Înregistrarea anului: Bruno Mars, „24K Magic”

Cântecul anului: Bruno Mars, cu compozitorii Brody Brown, James Fauntleroy şi Philip Lawrence şi echipa de producţie The Stereotypes, „That’s What I Like”

Cel mai bun debut: Alessia Cara

Cel mai bun album vocal pop: Ed Sheeran, „Divide”

Cea mai bună interpretare pop: Ed Sheeran, „Shape of You”

Cel mai bun album rap: Kendrick Lamar, „DAMN.”

Cel mai bun cântec rap: Kendrick Lamar, „HUMBLE.”

Cea mai bună interpretare rap: Kendrick Lamar, „HUMBLE.”

Cel mai bun album R&B: Bruno Mars, „24K Magic”

Cel mai bun cântec R&B: Bruno Mars, „That’s What I Like”

Cea mai bună interpretare R&B: Bruno Mars, „That’s What I Like”

Cel mai bun album rock: The War on Drugs, „A Deeper Understanding”

Cea mai bună interpretare rock: Leonard Cohen, „You Want It Darker”

Cel mai bun album alternative: The National, „Sleep Well Beast”

Cel mai bun album world music: Ladysmith Black Mambazo, „Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration”

Cel mai bun album dance/electronic: Kraftwerk, „3-D The Catalogue”

Cel mai bun videoclip: Kendrick Lamar, „Humble.”

Cel mai bun album country: Chris Stapleton, „From a Room, Volume 1”

Lista completă a câştigătorilor celor 84 de categorii de premii Grammy poate fi găsită pe site-ul oficial, grammy.com.

Bruno Mars a primit premii pentru toate categoriile Grammy în care a fost nominalizat.

Rapperul Kendrick Lamar, cu şapte nominalizări, a fost recompensat cu cinci premii Grammy – patru dedicate categoriei rap şi trofeul pentru cel mai bun video, „Humble”.

El a deschis transmisia televizată de la New York oferind publicului o interpretare a hitului său „XXX”, împreună cu Bono, solistul trupei U2. „XXX” este unul dintre titlurile cele mai angajate ale albumului „DAMN.”, care vorbeşte despre asasinările de tineri negri din SUA.

Victoria lui Bruno Mars este o nouă palmă dată peste faţă genului hip-hop. Organizatorii galei Grammy au fost criticaţi în mod regulat pentru lipsa de deschidere – poate şi de un rasism latent – pentru că au refuzat mulţi ani să premieze artişti de hip-hop, un gen care începe să domine industria muzicală din Statele Unite ale Americii.

În 2017, Adele câştiga în faţa lui Beyonce premiul pentru albumul anului, în 2016, Taylor Swift câştiga premiul pentru cel mai bun album în faţa lui Kendrick Lamar, Beck în faţa lui Beyoncé în 2015, Taylor Swift în faţa lui Beyoncé în 2010.

Anul acesta, Jay-Z – Shawn Carter pe numele său real – , care are la activ 21 de premii Grammy, obţinuse opt nominalizări, pentru albumul „4:44”, un succes de critică şi public.

Doar două albume hip-hop, „The Miseducation of Lauryn Hill”, al lui Lauryn Hill, în 1999, şi „Speakerboxxx/The Love Below”, al trupei Outkast, în 2004, au fost premiate cu Grammy pentru cel mai bun material discografic.

La nivel comercial, genul hip-hop aduce încasări de miliarde de dolari şi a devenit, anul acesta, stilul cel mai popular în SUA, 24,5% din melomani, faţă de 20,8% câţi ascultă rock, potrivit Institutului Nielsen. Specialiştii spun că la popularizarea acestui gen au contribuit şi serviciile de streaming, dar şi mesajul muzical. De exemplu, Kendrick Lamar şi Jay-Z vorbesc în textele lor şi despre politică şi despre rasism.

Dacă viitorul muzicii hip-hop nu este sigur, un lucru este: anul acesta nu a fost depăşit de genul rock, absent în nominalizările pentru cele patru categorii majore.

În mod excepţional, gala Grammy a avut loc anul acesta la Madison Square Garden din New York, pentru prima dată din 2003. Însă, anul viitor, gala va avea loc la Los Angeles.

În debutul serii, artista canadiană Alessia Cara a creat surpriza serii, obţinând primul premiu din cele patru majore, cel pentru cel mai bun debut.

Victoria zecilor de cântăreţe din anii anteriori ai galei ar fi putut sugera că femeile sunt mai bine reprezentate în industria muzicală din SUA, decât la Hollywood.

Însă, un studiu publicat joi de Annenberg Inclusion Initiative, un proiect al Universităţii California de Sud, a demonstrat că în producţia muzicală raportul bărbaţi-femei este de 49 la 1.

În ceea ce priveşte hărţuirea sexuală, lumea muzicii nu a fost la fel de afectată ca cinematografia, după scandalul Harvey Weinstein.

După ce la gala Globurilor de Aur 2018 actriţele au purtat ţinute negre pentru a susţine vicimele abuzurilor sexuale şi campaniile #MeToo şi Time’s Up, de data aceasta, vedetele invitate la gala Grammy au apelat la un alt gest simbolic comun în susţinerea aceloraşi iniţiative, un trandafir alb. Duminică, pe covorul roşu, aproape toţi artiştii au respectat consemnul, de la Lady Gaga la Sam Smith, Cindy Lauper şi Cardi B.

De asemenea, starul pop Kesha a oferit la gală un puternic moment dedicat femeilor, „Praying”, propria poveste despre abuz sexual – artista l-a acuzat pe producătorul Dr. Luke, cu care a lucrat, de viol şi abuz psihic. Kesha a fost însoţită pe scenă de mai multe staruri, printre care Cyndi Lauper, Bebe Rexha, Camila Cabello şi Andra Day.

Iniţiativa Time’s Up a fost lansată de aproximativ 300 de vedete, printre care Natalie Portman, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep şi Jennifer Lawrence. Asociaţia îşi doreşte să apere victimele abuzurilor sexuale, nu numai pe cele de la Hollywood, ci şi pe cele din domenii mai puţin „glamour”, precum restaurante şi agricultură.