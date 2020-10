Premierul Orban, la „Topul naţional al firmelor private din România”

Premierul Ludovic Orban a participat , vineri, 30 octombrie, la „Topul naţional al firmelor private din România”. În intervenţia sa, premierul Orban a vorbit despre efectele pandemiei asupra mediului de afaceri, despre facilităţile acordate de Guvern, dar şi despre faptul că multe companii s-au adaptat.

Premierul consideră că ideea de a face companii pentru tinerii sun 18 ani este foarte interesantă.

„Guvernul pe care îl conduc a fost deschis la dialog permanent şi este şi va fi în continuare deschis la dialog cu mediul de afaceri, că multe dintre deciziile pe care le-am luat au fost luate în discuţii, dezbateri cu reprezentanţii mediului de afaceri. Cred că în perioada de un an de zile, încă nu e un an de zile, aproape un an de zile, cred că aţi avut ocazia să fiţi în dialog reprezentanţii Consiliului Naţional al întreprinderilor private, mici şi mijlocii cu reprezentanţi ai guvernului şi chiar cu mine, ca şi premier, cât multe alte guverne la un loc. Convingerea noastră este că o ţară în care există un mediu de afaceri prietenos, o ţară în care există iniţiativă economică, există un parteneriat între întreprinzători şi decidenţii de la nivel guvernamental, este o ţară care merge bine, pentru că o ţară în care afacerile merg bine este o ţară în care fiecare om poate să trăiască mai bine. Obiectivul nostru fundamental este să fim permanent atenţi la ce se întâmplă în mediul de afaceri, să încercăm să generăm cât mai multe programe, proiecte, decizii la nivel guvernamental care să vină în sprijinul mediului de afaceri. Nu mai vreau să trec aşa, în revistă, toate măsurile pe care le-am luat, dar aş pomeni, totuşi, câteva, pentru că am văzut multe abordări partizane care nesocotesc, totuşi, eforturile uriaşe pe care le-am făcut. În ceea ce priveşte mediul de afaceri, am luat decizii importante. Până în 25 octombrie, ştiţi foarte bine că a existat o facilitate, practic, pentru mediul de afaceri, care a lăsat la dispoziţia mediului de afaceri peste 16 miliarde, bani care au putut fi rulaţi, bani care au putut fi investiţi, bani care au putut să rezolve diferitele situaţii apărute şi în contextul crizei economice generate de pandemie. De asemenea, amânarea ratelor la bănci – am avut cea mai largă adresabilitate pentru această măsură şi cea mai lungă perioadă de timp pentru care s-a dat această amânare a ratelor la bănci comparativ cu celelalte ţări europene. Sigur că trebuie să vedem ce se va întâmpla şi după 1 ianuarie, aşa cum ne-am gândit şi după 25 octombrie, motiv pentru care am adoptat ordonanţa de urgenţă în care dăm posibilitatea companiilor să apeleze la diferite forme de reeşalonare, astfel încât să nu punem o presiune foarte mare nici din punct de vedere fiscal, nici din punct de vedere al ratelor bancare în cazul amânării ratelor bancare după expirarea perioadelor de facilităţi. Programe ca IMM Invest sunt programe care sunt cert o reuşită. De asemenea, am lansat programe de granturi atât pe POR, cât şi programul de granturi de un miliard de euro pentru care au fost în derulare două apeluri de proiecte pentru granturi pentru SRL-urile fără angajaţi şi, de asemenea, de granturi pentru companii, pentru asigurarea capitalului de lucru. De asemenea, apropo de digitalizare, avem două programe care sunt finanţate din fonduri europene, de digitalizare a IMM-urilor şi de creştere a competenţelor digitale ale IMM-urilor, care sunt deja programare ce au început să fie active. De asemenea, am încercat să venim în sprijinul companiilor şi în materie de rambursare a TVA-ului, şi în materie de decontare a concediilor medicale. Ştiţi foarte bine că am introdus posibilitatea de rambursare a TVA-ului fără control, decizie pe care vrem să o extindem. De asemenea, am încercat să aducem la zi toate restanţele Caselor de Sănătate la companii în ceea ce priveşte decontarea concediilor medicale în condiţii în care, hai să fim cinstiţi, banii necesari pentru a putea deconta concediile medicale au crescut progresiv din cauza condiţiilor pandemice. Am analizat împreună cu domnul preşedinte Jianu propunerile mediului de afaceri pentru programul de guvernare. Cu siguranţă, vom prelua o parte dintre ele, am ţinut cont şi în pregătirea Planului Naţional de Rezilienţă şi Recuperare, de alocarea unor resurse importante, către mediul de afaceri, către zona de IMM-uri. Aici, sigur că va trebui să avem dezbateri foarte serioase cu Comisia Europeană, pentru că deocamdată există, aşa, o tendinţă ca resursele din Planul Naţional de Rezilienţă şi Recuperare să aibă mai degrabă beneficiari publici decât beneficiari privaţi. Ori, noi susţinem contrariul şi, de altfel, sperăm ca până la urmă, în regulamentul aferent să existe posibilitatea de a finanţa şi mediul privat. În propunerea noastră de plan naţional de rezilienţă sunt alocate aproape 4 miliarde de euro pentru programe de finanţare a IMM-urilor. De asemenea, suntem foarte atenţi şi la bugetul Uniunii Europene 2012-2027 unde, de asemenea, noi ne-am prezentat după dezbaterea internă şi am transmis Comisiei Europene propunerile noastre de programe şi aici vor fi resurse financiare extrem de importante care vor fi la baza funcţionării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Pot să vă mai spun că şi în ceea ce priveşte stimularea comportamentului antreprenorial, am lansat un apel, un fel de start-up student, care este destinat realizării de start-up-uri de către studenţi.” a spus premierul Orban.

„Şi mi s-a părut foarte interesantă ideea domnului preşedinte Jianu de a face nişte companii, aşa, pentru tineri care au vârsta sub 18 ani, care au spirit antreprenorial şi au o iniţiativă economică. Cred că întreg sistemul de educaţie din România va trebui să fie aşezat, pentru a stimula iniţiativa, spiritul antreprenorial, asumarea de răspundere, comportamentul creativ, pentru că realitatea este că dacă ne uităm la numărul de întreprinderi mici şi mijlocii la mia de locuitori, dacă ne uităm la numărul românilor care sunt implicaţi în antreprenoriat, comparativ cu alte ţări europene, mai avem extrem de mult de lucrat, ori aici cred că trebuie dezvoltat acest spirit antreprenorial, iar cele mai mari rate de succes le putem avea în special pe tineri, pe cei care sunt în sistemul de educaţie, indiferent că sunt studenţi sau că sunt liceeni. Dezvoltarea spiritului antreprenorial este extrem de importantă pentru România, că la urma urmei, mişcarea unei societăţi depinde de suma mişcărilor înainte pe care le fac un număr cât mai mare dintre oamenii din societatea respectivă, de iniţiativele economice pe care le au. De asemenea, suntem extrem de preocupaţi şi de ideile legate de dezvoltarea de centre de afaceri, parcuri tehnologice, parcuri industriale, parcuri IT. De altfel, am şi prevăzut finanţări în acest sens, sigur, în parteneriat cu autorităţile locale, ca să creştem şansa de a fi aprobată la nivelul Comisiei Europene, pentru a genera, practic, astfel de laboratoare de dezvoltare economică, de centre care să stimuleze implicarea unui număr cât mai mare de oameni în iniţiative economice. Felicit companiile care sunt premiate. Criza a pus la grea încercare foarte multe companii şi mă bucur că există companii care au făcut performanţă, sunt companii care s-au dezvoltat, companii care au simţit oportunităţile care au izvorât, că în orice criză apar şi oportunităţi, nu numai situaţii, care s-au adaptat la situaţie şi au avut capacitatea să se dezvolte şi le doresc în continuare succes în afaceri şi o dezvoltare continuă a companiilor.” a mai spus Orban.