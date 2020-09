Premierul Orban, la inaugurarea Magistralei 5

Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Ludovic Orban au participat marţi, 15 septembrie la deschiderea magistralei de metrou Drumul Taberei – Eroilor.

Premierul a promis că toate lucrările se vor desfăşura cu o viteză mai mare. „Lucrurile uneori le aşează Dumnezeu astfel încât să pară coincidenţe. Coincidenţa face că domnul director general Gabriel Mocanu era directorul general al Metrorex în 2008 şi subsemnatul era ministrul transporturilor atunci când au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiţii, când am negociat finanţarea din partea Băncii Europene de Investiţii şi, de asemenea, anul în care a fost adoptată strategia de dezvoltare a metroului, care cuprinde extinderile de magistrale care sunt prevăzute astăzi în diferite faze de realizare. Mai mult decât atât, pot să vă spun că 2007 şi 2008 au reprezentat anii în care au fost reluate investiţiile la metrou. Am finalizat tronsonul dinspre Autostrada Soarelui, cu patru staţii, de asemenea, am reluat lucrările şi le-am dus aproape de final, tronsonul de la Piaţa Chibrit către Laromet. E o onoare pentru mine ca împreună cu domnul director general Mocanu, cu care am trudit din greu încă din 2007, 2008, la acest proiect, să avem această bucurie de a fi de faţă la punerea în funcţiune a acestui tronson de metrou, foarte important pentru Bucureşti, foarte important pentru locuitorii din Drumul Taberei şi pentru orice alt călător care va avea nevoie de acest tronson de metrou. Nu ne vom opri aici. Toate lucrările ulterioare se vor derula cu o viteză mai mare, vom fi mult mai atenţi în tot ceea ce înseamnă etapele de pregătire şi de execuţie a tuturor contractelor de extindere a reţelei de metrou. Infrastructura de transport este, din punctul nostru de vedere, prioritatea zero, iar investiţiile în infrastructură, în general, reprezintă prioritatea absolută a guvernului pe care îl conduc.” a spus premierul Orban.