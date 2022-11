Premierul Nicolae Ciucă contrazice Comisia Europeană

Premierul Nicolae Ciucă contrazice Comisia Europeană. El spune că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, ci de serviciu.

Atunci când am realizat conferinţa de presă în timpul vizitei pe care am efectuat-o la Bruxelles şi în urma întâlnirilor pe care le-am avut cu oficialii europeni, inclusiv cu doamna preşedinte a Comisiei Europene, am prezentat că unul dintre subiectele discutate a fost acela ca acest plafon de 9,4% din PIB pentru pensii să poată să fie înlocuit cu un alt indicator, un indicator de disciplină financiară, care, practic,, este prevăzut în PNRR, fiind vorba despre jalonul care ne obligă să realizăm reforma pensiilor şi, totodată, discutăm de un alt jalon care ne obligă să realizăm şi reforma salarizării. Ca atare, despre asta este vorba legat de acel procent de 9,4 %.

În ceea ce priveşte pensiile militare, am discutat şi acest subiect, inclusiv cu reprezentanţii Comisiei, care au fost într-o vizită tehnică la Bucureşti, săptămână trecută sau cu două săptămâni în urmă, şi am discutat pe marginea raportului pe care l-a prezentat Banca Mondială, în cuprinsul căruia este scris foarte clar că pensiile militare nu intră la capitolul de pensii speciale şi intră la capitolul pensii de serviciu. Pensiile militare au fost modificate prin lege şi sunt pe bază de contributivitate, iar la nivelul nostru continuăm să susţinem reforma sistemului de pensii pe bază de contributivitate şi continuăm ca în demersurile pe care le vom face în continuare cu Comisia Europeană să ajungem foarte clar la înţelegere, în conformitate cu principiile pe care le respectă şi celelalte state din Uniunea Europeană vizavi de pensiile militare, conform cărora nu sunt pensii speciale, ci sunt pensii de serviciu.