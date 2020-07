Premierul Ludovic Orban, la Ziua Franţei

Prezent la recepţia oferită de Ambasada Franţei cu ocazia zilei Naţionale a Republicii Franceze, premierul Ludovic Orban a afirmat că parteneriatul dintre România şi Franţa este unul „aparte”, cu „rădăcini istorice puternice”.

Premierul a vorbit de actualizarea foii de parcurs a Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări, de solidaritatea la nivel european şi l-a felicitat pe omologul său francez, care şi-a preluat recent mandatul.

„C’est un privilège pour moi de m’adresser à vous, à l’occasion du 14 Juillet, au nom de l’amitié historique qui unit nos peuples, pour célébrer ensemble un moment rempli de signification, pas seulement dans l’histoire de la France, mais aussi pour tout le monde moderne.

Această aniversare are loc, în acest an, într-un context special, în care aniversăm 140 de ani de relaţii bilaterale între România şi Franţa. Parteneriatul dintre ţările noastre este cu adevărat aparte şi are rădăcini istorice puternice.

Astăzi, suntem mândri să întreţinem relaţii privilegiate, definite printr-un Parteneriat Strategic pe care dorim să îl aprofundăm, în toate domeniile. În acest sens, Foaia de Parcurs, aflată în curs de actualizare, ar trebui să deschidă relaţia noastră către noi orizonturi şi să o orienteze mai mult către viitor. Sper că voi avea în curând ocazia de a participa la semnarea aceastei noi Foi de Parcurs, împreună cu omologul meu, domnul Jean Castex, pe care ţin să îl felicit din nou şi să îi reînnoiesc urările mele de succes în îndeplinirea mandatului de prim-ministru al Franţei.

Aş dori, de asemenea, să îmi exprim satisfacţia faţă de nivelul atins de cooperarea noastră economică, o cooperare privilegiată, în care Franţa rămâne unul dintre cei mai importanţi parteneri economici din România, unul dintre cei mai importanţi investitori străini în România.

Remarc numeroasele investiţii franceze în economia românească şi nu pot decât să sper că prezenţa acestora va continua să sporească în anii următori.

Este foarte clar că parcursul nostru nu poate fi conceput în afara proiectului european, pentru a cărui dezvoltare Franţa şi România lucrează împreună.

În acest context generat de pandemia de coronavirus, este crucial să fim capabili să acţionăm împreună, să fim solidari unii cu ceilalţi. Ataşamentul nostru profund faţă de proiectul european animă acţiunea noastră care urmăreşte realizarea unei Uniuni mai coezive şi mai eficiente, în scopul obţinerii de rezultate tangibile pentru cetăţenii europeni.

România şi Franţa recunosc importanţa unui Plan european de relansare solid, incluziv şi fondat pe conceptul de solidaritate. Totodată, ţările noastre înţeleg importanţa unui demers de redresare după criză în acord cu marile priorităţi economice şi sociale ale Uniunii, pe termen mediu şi lung, care să permită continuarea eforturilor de convergenţă în sânul Uniunii Europene.

Ţările noastre împărtăşesc, de asemenea, interesul pentru o cooperare intensificată la nivel european, în domeniul sănătăţii şi al gestiunii crizelor. Epoca recentă ne-a demonstrat, o dată în plus, importanţa demersurilor conjugate pentru a răspunde provocărilor comune.

Domnule Preşedinte,

Doamnă Ambasador,

Dragi prieteni,

Parteneriatul privilegiat dintre ţările noastre are la bază viziuni convergente şi interese commune, atât în plan bilateral, cât şi la nivel european. Este datoria noastră să le urmărim şi să le valorificăm, în interesul cetăţenilor noştri.

Sunt pe deplin convins că vom continua să dezvoltăm şi să consolidăm cooperarea bilaterală, oricare ar fi provocările pe care va trebui să le depăşim.

Je vous souhaite une bonne Fête Nationale! Merci beaucoup!” a spus premierul Orban.