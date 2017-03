Premierul le răspunde acuzţiilor PNL şi USR: E incorect faţă de primari să-i consideraţi hoţi

Premierul Sorin Grindeanu a respins, luni, acuzaţiile primite din partea Opoziţiei, referitor la ordonanţele de urgenţă 6/2017 şi 9/2017, susţinând că este total incorect ca primarii să fie caracterizaţi drept hoţi şi infractori care jefuiesc banul public.

”Nu ştiu cât de des reuşiţi dvs să vorbiţi cu dânşii (cu primarii – n.r.), dar un lucru e cert: s-au săturat să facă potecă la Bucureşti în căutare de finanţare pentru proiectele lor. Este total incorect faţă de aceşti oameni şi faţă de eforturile lor să-i caracterizaţi drept hoţi şi infractori care jefuiesc banul public. Aşa ceva cred că nu poate fi acceptat, mai ales că nici nu ştiţi cea ce criticaţi”, a spus Sorin Grindeanu în cadrul dezbaterii parlamentare ”Ora premierului”.

El a mai spus că singura decizie pe care o putea lua pentru a reintra în normal a fost să suspende acele articole, ceea ce s-a întâmplat prin OUG 9/2017.

”Ulterior, acest lucru a fost adaptat prin amendamente la Legea bugetului pentru a nu exista tot felul de interpretări tendenţioase. Sunt surprins că acuzaţi Guvernul de tot felul de lucruri, dar nu vă aduceţi aminte ce aţi votat. Cred că acum lucrurile sunt cât se poate de clare şi nu mai există niciun motiv de nelinişte – amendamentele la Legea bugetului precizează foarte clar că nimeni în România nu poate lua bani fără număr, nu poate deturna fonduri publice şi nu poate scăpa de rigoarea legii atunci când greşeşte”, a mai spus Grindeanu.

Premierul le-a transmis un mesaj parlamentarilor din Opoziţie, scrie Mediafax.

”Mă uit la colegii din PNL şi le spun că voi răspunde la orice critică venită din partea domniilor lor atâta timp cât va fi însoţită de argumente reale, dar nu o să răspund la fumigene politice. Astăzi nu vorbim despre economie, despre situaţia din Europa, ci despre Ordonanţele 6 şi 9 pe care, cu tot respectul, eu cred că nu le-aţi citit prea bine. Sunt două lucruri pe care vreau să vi le spun de la început. Primul: PSD a câştigat alegerile, iar eu sunt azi aici pentru că românii au avut încredere în programul de guvernare. Ei cred că acest program de guvernare aduce prosperitate şi dezvoltare. Nu am de gând, eu şi Guvernul, să înşel aceste aşteptări. Al doilea: a trecut o lună de la ultima noastră întâlnire. Am stat în faţa dumneavoastră şi v-am promis că Guvernul pe care îl conduc lasă scandalul şi se întoarce la treabă şi aşa am făcut”, a menţionat premierul.

El a mai spus că parlamentarii din Opoziţiei, prin ceea ce reclamă, refuză românilor dreptul la dezvoltare.

”Avem încă regiuni în care sărăcia, lipsa infrastructurii sau accesul principal la educaţie sau la sănătate fac grea viaţa oamenilor. Statisticile Eurostat spun că peste 60% din gospodăriilor din mediul rural nu au baie sau grup sanitar în interiorul locuinţei asta în condiţiile în care în Europa media este de 2,7 %. (…) E clar că România are nevoie de dezvoltare, o spun toate studiile şi rapoartele europene, suntem datori să le asigurăm cetăţenilor accesul la un pachet minim de servicii comunitare, fie că sunt la ţară sau la oraş. Toate aceste lucruri nu se fac cu vorbe, ci cu proiecte serioase. Aceasta este raţiunea pentru care am decis să iniţiem etapa a doua a programului naţional de dezvoltare locală. (…) Dragi colegi din opoziţie mulţi dintre dvs aţi spus că suma de 30 de miliarde de lei alocată acestui program este prea mare. M-aţi întrebat cum am ajuns la această sumă. Dna vicepremier Sevil Shaideh nu are niciun pix fermecat, iar această sumă este doar rezultatul solicitărilor de proiecte venite din partea primăriilor în guvernarea trecută, adică şi a primarilor PNL. Ce să înţeleg acuma – că nu mai vreţi să finanţăm acele proiecte începute anul trecut?”, a adăugat premierul.

El a precizat că, în anul 2016, au fost depuse peste 6.000 de solicitări de finanţare pentru realizarea de obiective de investiţii în toate domeniile eligibile, al cărui necesar a fost calculat la o valoare totală de 29,7 miliarde de lei.

”Ca urmare aceşti bani nu reprezintă o sumă uriaşă sau o alocare netransparentă de fonduri, ci e suma proiectelor depuse de primarii din toată ţara, inclusiv primarii PNL. De asemenea, cele 30 de miliarde nu sunt cash, ci vorbim despre creditele de angajament. (…) Banii de la buget vor fi daţi pe măsură ce lucrările vor fi executate, verificate şi autorizate. Un alt lucru pe care l-aţi reclamat este modul în care va fi realizată selecţia proiectelor. Toate proiectele finanţate prin PNDL sunt şi vor fi postate pe site-ul Ministerului Dezvoltării. (…) Selecţia se face în funcţie de calitate proiectelor pe care primăriile din ţară le vor depune şi după criterii bine stabilite prin HG 624 din 2015”, a conchis Sorin Grindeanu.