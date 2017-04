Premierul Grindeanu monitorizează miniștrii

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, luni seara, într-o emisiune TV, că îi monitorizează pe miniştri, afirmând că remanierile nu se fac ”la televizor”, ci în urma unei analize şi a unei discuţii în partid şi în coaliţia de guvernare.

”Eu îi monitorizez pe toţi miniştrii şi nu sunt singurul, sunt convins. Inclusiv domnul preşedinte Liviu Dragnea monitorizează nu doar Guvernul, ci şi celelalte instituţii. Datoria mea este să monitorizez toţi miniştrii, toţi membrii echipei guvernamentale. Sunt lucruri absolut normale, sunt termene, măsuri pe care trebuie să le adoptăm şi pe care trebui să le facem într-un mod cât se poate de clar şi de transparent, fără patimă personală sau chestiuni care ţin de chimie personală. Monitorizez ca şi prim-ministru fiecare membru al echipei pe care o conduc. Remanierile nu le facem la televizor. Analizăm, tragem linie, discutăm cu preşedintele Liviu Dragnea, trag o concluzie ca şi prim-ministru vizavi de modul în care membrii echipei guvernamentale şi-au făcut treaba, prezint concluzia pe care o am şi o discutăm aşa cum am făcut toate celelalte lucruri cu partidul din care fac parte împreună cu preşedintele partidului şi în coaliţia care susţine acest Guvern”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3.

Întrebat fiind dacă este mul mulţumit de toţi miniştrii, premierul a afirmat că este mulţumit ”de mare parte”.

Premierul a fost întrebat şi dacă întrebat a vorbit cu Liviu Dragnea despre nemulţumirile pe care acesta le are: ”Eu vorbesc cu domnul preşedinte Liviu Dragnea de foarte multe ori pe zi, contrar a ceea ce se încearcă a se spune din interior şi din exterior. Suntem doi oameni politici extrem de responsabili care ne înţelegem fiecare dintre noi rolul pe care îl avem şi unde suntem fiecare dintre noi şi care ne dorim un singur lucru: ca tot ceea ce noi am spus şi cu ceea ce ne-am angajat să facem, să facem”.



Grindeanu: Tehnocraţii, aceşti apostoli ai austerităţii, au prăbuşit deficitul pe 2016

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, luni seara, într-o emisiune TV, că miniştrii tehnocraţi, ”acei apostoli ai austerităţii”, nefăcând nimic, au făcut ca deficitul pe anul 2016 să depăşească pragul de 3%.

”Ceea ce am primit azi ca şi informaţie legată de anul fiscal 2016 şi de ceea ce ne spuneau domnii tehnocraţi şi ceea ce ne spuneau unii şi la începutul acestui an, acei apostoli ai austerităţii mă face să fiu foarte supărat. Rareori intru în această stare, însă, încerc să găsesc soluţii. Dincolo de un an pierdut – 2016, din foarte multe puncte de vedere, un an în care a fost guvernată ţara de acest guvern tehnocrat – fonduri europene, lipsă de investiţii majore, proiecte majore, haos administrativ şi aşa mai departe. Conform Eurostat, o ştire care este din păcate reală, deficitul bugetar al României pe anul 2016, apropos de ce ne spuneau aceşti domni, a depăşit 3%. În 2016, nefăcând nimic, neluând niciun fel de măsuri, nefăcând investiţii majore pe care să le vedem, nemărind salarii, nemărind pensii, neatrăgând fonduri europene, nimic, deficitul a fost depăşit în 2016. Este o chestiune extrem de gravă apropos de ceea ce au făcut aceşti domni anul trecut, nefăcând nimic”, a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3, citat de Mediafax.

El a mai spus că depăşirea deficitului pe 2016 este rezultatul guvernării tehnocrate, ”extrem de aplaudată de unii şi de alţii şi care, nefăcând nimic, a reuşit să prăbuşească deficitul bugetar”.