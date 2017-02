Premierul Grindeanu ia în calcul numirea unui independent la Justiție

Premierul Sorin Grindeanu ia în calcul nominalizarea unui independent la Ministerul Justiţiei, o propunere în acest sens urmând a fi făcută săptămâna viitoare. Anunţul a fost făcut de şeful Guvernului, la Bruxelles, după o întâlnire cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

„Am avut discuţii în aceste zile cu mai multe persoane. În perioada următoare o să mă decid, vreau să vă spun că iau extrem de serios să propun o persoană neimplicată politic, am avut discuţii cu câteva persoane care au în acest moment un background profesional dincolo de orice contestare, care au arătat şi au făcut în acest domeniu foarte multe lucruri, continuă în aceste zile, chiar şi în week-end întâlnirile pe care o să le am cu asemenea persoane pe care le consider eligibile. Probabil la începutul săptămânii viitoare, la mijlocul săptămânii viitoare o să fac o propunere şi ar putea fi una care nu face parte din coaliţia de guvernare, adică este o persoană apolitică”, a declarat Sorin Grindeanu, citat de Mediafax.

Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene: Retragerea OUG 13/2017, un pas foarte bun. Ridicarea MCV depinde de Guvern şi Parlament

”Este un pas foarte bun că ordondonanţa de urgenţă 13/2017 a fost retrasă, un lucru bun din partea Guvernului României şi este bine că Guvernul vrea să armonizeze legislaţia naţională cu normele UE, dar acest lucru trebuie făcut cu totală deschidere, astfel încât oricine are un interes să vadă ce se întâmplă, să vadă ce se face, astfel încât să evităm orice neînţelegere, orice idee că acest lucru s-ar face pentru a slăbi lupta împotriva corupţiei. Dacă acest proces e făcut în mod transparent, cu implicarea comunităţii locale şi a responsabililor, atunci noi, cei de la Comisia Europeană, putem fi siguri că lupta împotriva corupţiei va fi continuată la aceeaşi intensitate ca şi până acum”, a declarat Frans Timmermans, în timpul unei declaraţii de presă susţinută alături de premierul Sorin Grindeanu.



Referindu-se la MCV, oficialul european a spus că România se află ”pe ultima sută de metri a maratonului”.

”Totul depinde de alergător. Viteza reprezintă hotărârea Guvernului României şi a Parlamentului României. Comisia poate ajuta, poate asista, dar nu poate dicta viteza. Aceasta este decisă de autorităţile române, care pot spune când vor trece linia de sosire. Este important să se continue şi noi încurajăm Guvernul României s-ă facă toţi paşii în această direcţie”, a apreciat Timmermans.

La rândul său, Sorin Grindeanu a spus că, în timpul discuţiilor, a reiterat poziţia fermă de a continua lupta împotriva corupţiei.

”Eu pot să vă asigur de dorinţa noastră de a avea viteza corectă, astfel încât următorul raport să fie unul foarte bun. Îmi doresc 2019 fără MCV”, a mai spus premierul român.

Potrivit prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, întâlnirea a fost una ”extrem de constructivă, extrem de aplicată pe ceea ce înseamnă stadiul implementării măsurilor din MCV”.

”O să transmitem ceea ce dorim a fi clarificat, astfel încât să putem să îndeplinim toate cerinţele din MCV”, a conchis Timmermans.