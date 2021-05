Premierul Florin Cîţu, întâlnire cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu

Premierul Florin Cîţu a declarat că în cadrul întâlnirii pe care a avut-o la Guvern, cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. În schimb, liderul social democraţilor susţine că nu a avut acces la PNRR.

Alături de liderul social-democraţilor, la discuţii cu premierul au participat liderul BNS, Dumitru Costin, şi Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.

„Astăzi, unele sindicate şi unele patronate au ales să facă parte din delegaţia PSD, surprinzător, dar asta este. Am prezentat, nu am negociat, am prezentat PNRR, un PNRR care a fost apreciat, în special partea de reforme, de Comisia Europeană şi astăzi am prezentat aceste elemente. Elemente de reformă care au fost aprobate sau discutate în coaliţie, coaliţie care are în spate voturile românilor, reformă pe care o aşteaptă românii, reformă pe care o voi implementa”, a declarat Florin Cîţu la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.

În schimb, preşedintele social democraţilor Marcel Ciolacu susţine că nu a avut acces la PNRR.

„Nu am avut plăcerea de a avea acces la PNRR. Au fost prezentate nişte principii şi viziunea. Avem o promisiune că ni se va trimite acest plan să îl putem discuta mai aprofundat, cu specialiştii, ca să vedem cum găsim totuşi nişte mecanisme clare şi transparente de acces şi de absorbţie a acestor bani. Nu am avut detaliile reformelor. Aveam şi noi propuneri de reforme în acest moment pentru a fi prinse în PNRR. Din punctul nostru de vedere, în continuare PNRR nu are coerenţă şi o viziune clară a motorului economic din toată Europa. Nu cunoaştem concret ce granturi vor merge către IMM-uri, nu cunoaştem reforme pe zona de pensii şi sperăm să ne revină aceste informaţii”, a afirmat Marcel Ciolacu.