Premierul face precizări legate de relația cu președintele

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, duminică seară, că guvernul nu îşi va schimba punctul de vedere referitor la buget în şedinţa CSAT, afirmând că în calitate de şef al guvernului nu a cerut altceva decât ce s-a întâmplat acum un an.

„Noi n-am cerut altceva decât ce s-a întâmplat acum un an, Nu tratament diferit, şi poate că acel comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, de după şedinţa de guvern, a indus în eroare foarte multă lume. Ca date de intrare, lucrurile stau în felul următor: în 2015, în 9 decembrie s-a ţinut şedinţa de guvern, fără aviz CSAT, în care s-a adoptat proiectul de buget şi a fost trimis în Parlament. În 10 decembrie a fost CSAT. Tot ceea ce am sperat eu, ca şef al guvernului, am sperat la un tratament egal cu cel de anul trecut. Să pot să trimit spre Parlament bugetul (…) „, a declarat premierul Sorin Grindeanu, la Antena 3, citat de Mediafax.

Sorin Grindeanu a afirmat că va merge la şedinţa CSAT de marţi şi că guvernul nu îşi va schimba punctul de vedere în privinţa bugetului.

„Vom merge marţi la CSAT. Vă spun cu toată fermitatea, ne susţinem punctele de vedere şi nu există schimbări. Asta este viziunea noastră pentru 2017”, a susţinut Grindeanu.



Întrebat dacă se aştepta ca în şedinţa CSAT Klaus Iohannis să se opună bugetului, Grindeanu a afirmat că, la începutul mandatului său, ar fi fost „mai constructiv”, însă, acum devine „sceptic”.

„Aş vrea să am o surpriză marţi, şi lucrurile să fie constructive”, a adăugat Grindeanu.

Guvernul nu a adopta vineri în şedinţa de guvern legea bugetului de stat pentru anul 2017 pentru că nu a primit avizul CSAT.

Administraţia Prezidenţială a emis, vineri, un comunicat în care a susţinut că Guvernul a acţionat fără să se coordoneze cu CSAT şi a stabilit „unilateral” agenda bugetului, precizând că în anul 2015 şedinţa CSAT a avut loc la trei zile după ce Guvenul a trimis bugetul pentru a fi avizat de CSAT.

Şedinţa CSAT pentru avizarea bugetului a fost convocată pentru marţi.

Grindeanu: Eu nu o să dau buzna la Cotroceni

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, duminică seara, că nu are de gând să accepte decât o colaborare de tip instituţional cu preşedintele Klaus Iohannis, afirmând că nu va “da buzna” la Cotroceni fără să se anunţe.

“Eu nu o să merg la Cotroceni, să dau buzna să urc dealul fără să mă anunţ sau să-l anunţe aghiotantul meu pe aghiotantul domnului preşedinte. Eu am înţeles această colaborare de tip instituţional se pare că într-un alt mod. Se pare că modul în care am înţeles această colaborare a fost speculată politic şi nu am de gând să mai accept decât o colaborare de tip instituţional”, a declarat premierul Sorin Grindeanu, la Antena 3.

Sorin Grindeanu a afirmat că a aflat de la aghiotant că preşedintele Iohannis vine la guvern.

“În acea dimineaţă, am aflat de venirea domnului preşedinte de la aghiotant, că se îndreaptă spre noi domnul preşedinte. Dânsul, aghiotantul a aflat de la omologul său din partea cealaltă”, a precizat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: 2% din PIB pentru apărare, angajament ferm

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, duminică seara, că îşi doreşte ca mare parte din investiţiile din armată să fie făcute în ţară, astfel încât industria de armament să fie dezvoltată, afirmând că o să aibă o discuţie serioasă cu ministrul Apărării pentru ca bugetul de 2% din PIB să fie angajat.

“(…)eu sper să reuşească domnul ministru Leş să cheltuie cei 2% credite bugetare directe.Este angajament ferm din partea noastră de 2%. (…) Îmi doresc ca mare parte din ceea ce înseamnă investiţii în armată şi care se pot face la noi în ţară, să se facă aici. (…) Noi trebuie să generăm atât cât putem. N-o să putem să facem pe acest domeniu foarte multe lucruri, dar acelea pe care putem să le facem în industria de armament autohtonă, acelea trebuie făcute aici, astfel încât să putem să o dezvoltăm”, a declarat premierul Sorin Grindeanu, la Antena 3.

Sorin Grindeanu a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis a acceptat iniţial propunerea privind un buget pentru apărare de 1,5%-1,6% credite bugetare directe, 0,5%-0,4% credite de angajament garantate de statul român

„Din dialogul pe care l-am avut cu ministrul Apărării şi nu doar mi s-a spus că specificul acestor investiţii în armată nu e cel din alte domenii, astfel încât lucrurile care ţin de contracte mari pe care ni le dorim şi cărora le-am oferit suport financiar acum prin bugetul pe care îl propunem nu se pot încheia într-un an. Aceste lucruri sunt multianuale. Tocmai de aceea, propunerea noastră iniţială şi acceptată de către preşedinte la discuţia de la Cotroceni a fost cea legată de 1,5%-1,6% credite bugetare directe 0,5%-0,4% credite de angajament garantate de statul român”, a susţinut premierul.

Sorin Grindeanu a afirmat că va avea „o discuţie foarte serioasă” cu ministrul Apărării, astfel încât bugetul de 2% din PIB să poate fi angajat.

„Îmi doresc să putem să ne dotăm armata, să facem lucruri care ţin de angajamente pe care noi le-am luat ca stat dincolo de culoarea politică a preşedintelui, pentru că există culoare politică şi a fost, degeaba spune Constituţia altceva, sau a guvernului”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu a spus că bugetele serviciilor de informaţii, deşi sunt mai mici decât în 2016, prevăd creşteri faţă de anii anteriori.

Premierul a susţinut că ministrul Finanţelor a purtat discuţii cu SRI, STS, SIE, SPP şi astfel s-a ajuns la sumele prevăzute în buget.

“Ştim că tot ceea ce înseamnă cheltuielile de funcţionare pentru aceste instituţii sunt asigurate”, a spus Sorin Grindeanu.