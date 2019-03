Premierul, despre OUG 114: România nu a inventat aceste taxe

Prim-ministrul Viorica Dăncilă participă, luni la dezbaterea din cadrul „Orei Premierului”, pe marginea OUG 114 care introduce, printre altele, „taxa pe lăcomie” pentru bănci. Solicitarea a fost făcută de grupul parlamentar al PNL.

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a declarat că ratarea examenelor şcolare de către premierul Viorica Dăncilă a reprezentat motivul pentru care a semnat această „ordonanţă nenorocită”.

Luni, premierul Viorica Dăncilă a declarat că aceste taxe nu au fost inventate de România şi că solicitările opoziţiei cu privire la măsura legislativă sunt nefondate.

„Deşi solicitarea Opoziţiei cu privire la OUG 114 are în vedere opiniile nefondate şi nu textul în ansamblul său, consider că discutarea acestu act normativ e binevenit. România nu a inventat aceste taxe, ele au fost impuse în mai multe ţări din UE. Stimaţi parlamentari de două luni deţinem Preşedinţia rotativ a Consililui UE. Într-un timp scurt am închis dosare mai multe ca Preşedinţia austriacă. În aceste condiţii vi se pare normal ca românii să plătească dobânzi duble faţă de restul în UE”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, potrivit Mediafax.

Premierul a afirmat că prin această ordonanţă s-a urmărit ca miliarde de euro să ajungă în bugetul statului.

„Deranjează pe cineva că noi gândim româneşte? Prin OUG 114 am urmărit ca aceste miliarde de euro să ajungă în bugetul statului pentru construirea de spitale, autostrăzi (…) Cel mai important capitol din OUG se referă la instituirea unor măsuri pentru investiţii publice. De asemenea, nimeni nu spune că prin acest act stabileşte un traseu şi oferă facilităţi. Prin OUG 114 s-a înfiinţa Fondul de Dezvoltare şi Investiţii. E primul mecanism de acest fel creat după Revoluţie. Fondul de Dezvoltare şi Investiţii are ca scop finanţarea proiectelor de investiţii în domenii precum salubrizare, educaţie, sănătate, sport, cultură, locuinţe, dar şi pentru finanţarea universităţilor”, a mai spus premierul.

Dăncilă a declarat că OUG 114, contestată de Opoziţie, aduce de fapt protecţie pentru consumatorii casnici în sectorul energetic după modelul Italia şi Franţa.

Viorica Dăncilă s-a întrebat ce interese reprezintă cei care vor abrogarea actului normativ, precizând că sigur nu pe ale românilor.

„Cei care clamează abrogarea acestei ordonanţe de urgenţă ce interese reprezintă? Ale românilor? Sigur nu, pentru că abrogarea ar însemna anularea tututor acestor creşteri de venituri şi facilităţi. Totul este perfectibil şi am dat dovadă de fiecare dată că sunt deschisă dialogului, însă aş vrea să fiţi sinceri cu cetăţenii atunci când cereţi anularea OUG 114”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Actul normativ a fost adoptat în luna decembrie de către Guvern, iar principalele prevederi sunt: Preţul la gaze şi energie electrică va fi plafonat pentru 3 ani de zile; impozitarea activelor băncilor dacă ROBOR este mai mare de 2%; micşorarea comisionului fondului de pensii private de la 2,5 la 1% şi majorarea taxei pe viciu în domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.

Turcan: Să ne raspundeţi dacă aţi ratat primul examen de admitere la liceu

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a declarat că ratarea examenelor şcolare de către premierul Viorica Dăncilă a reprezentat motivul pentru care a semnat această „ordonanţă nenorocită”.

„Vă rugăm să ne raspundeţi dacă aţi ratat primul examen de admitere la liceu, primul examen de treapta a doua, primul examen de admitere la facultate. Veţi spune că nu contează. Contează pentu toată lumea, pentru că, puteţi să fluieraţi, realitatea este aceeaşi. Avem un prim-ministru care, cu toate că a ratat examenele, este prim-ministru. Ratarea examenelor se simte cu fiecare deczie pe care o luaţi. Ratarea acestor examene poate să fie şi motivul pentru care aţi semnat această OUG nenorocită”, a declarat liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan.

O replică extrem de dură a avut premierul Viorica Dăncilă la discursul liberalei Raluca Turcan.

”Aruncaţi atâta venin în jurul dumneavoastră, că aţi face invidioasă şi o viperă” a spus premierul, adresându-i-se Ralucăi Turcan.