Premiera românească a primului film în care apare Dinu Lipatti

Sub titulatura DINU LIPATTI – 100, la Muzeul Național George Enescu se va desfășura luni, 4 decembrie, un concert-simpozion ce are ca temă descoperirile anului 2017 cu privire la activitatea și viața lui Dinu Lipatti. În premieră românească va fi proiectat, cu acest prilej, primul film descoperit vreodată în care apare Dinu Lipatti, însoțit de prezentarea jurnalistului britanic Orlando Murrin, cel care are meritul de a fi scos la lumină aceste secvențe.

Casa Marston Records din Statele Unite ale Americii va lansa un CD ce cuprinde înregistrări nou descoperite ale lui Dinu Lipatti, dintr-o colecție particulară, contribuție ce i-o datorăm lui Mark Ainley. Iar cercetătorul canadian va prezenta aceste înregistrări publicului român, prin intermediul unui material video.

Tot anul acesta, în arhiva Fundației Paul Sacher din Basel, a fost descoperită o piesă pentru voce și pian, compusă de Dinu Lipatti, necunoscută până în momentul de față și neinclusă în catalogul lucrărilor sale. Liedul, intitulat Scrisoare valsantă, este în fapt o glumă muzicală, pe textul autorului. Descoperirea a fost făcută în cadrul unei cercetări de către muzicologul Monica Isăcescu și va fi interpretată luni, 4 decembrie, în premieră absolută de către soprana Irina Ionescu și de pianista Raluca Ouatu.

Și tot luni, va fi prezentată seria de scrisori dintre Lipatti și Clara Haskil, George Georgescu, Nikita Magaloff, Henri Gagnebin și Paul Sacher, volum aflat în curs de apariție la Editura Grafoart. Prezentarea va fi realizată de Ștefan Costache.

Seara va începe și se va încheia cu creații ale lui Dinu Lipatti pentru trio, interpretate de pianista Oana Velcovici Rădulescu, violonista Raluca Stratulat și violoncelistul Eugen Bogdan Popa. Concertul este organizat de Asociația Opus, prin site-ul dinulipatti.org și Muzeul Național George Enescu. Ora de începere: 18,00.