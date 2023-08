PREGĂTIRI ÎN ŞCOLILE DIN SATU MARE: Primarii aşteaptă microbuzele electrice

Cu siguranţă, mulţi dintre dumneavoastră născuţi mai devreme, vă amintiţi că anul şcolar începea la fel ca şi acum, în mijloc de septembrie. Sălile de clasă şi coridoarele miroseau a proaspăt văruit, iar pe bănci, în prima zi de şcoală, se găseau manuale în majoritatea lor noi.

Văruitul în sălile de clasă se făcea în fiecare vară, pentru toate încăperile unităţii şcolare sau grădiniţelor. Aşa erau aşteptaţi elevii pentru un nou an şcolar. Este adevărat că dotările erau modeste, probabil şi pentru faptul că, în majoritatea satelor existau şcoli cel puţin până la nivelul gimnazial. Se remarca pe atunci şi faptul că, majoritatea şcolilor de la sate aveau pe hol un rezervor cu apă pentru băut şi/sau spălat pe mâini, iar aşa numitul grup social, era amplasat undeva în fundul curţii.

Iată că trecerea timpului a adus transformări profunde în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ. Scăderea numărului elevilor a condus la restrângeri de activitate, ceea ce a însemnat şi înseamnă clădiri ale fostelor şcoli, abandonate, dotarea şcolilor cu tehnică de calcul, zugrăvirea/igienizarea selectivă a unor săli de curs, eventual implicarea financiară a părinţilor pentru zugrăvit, pentru vopsit geamuri. Desigur, au apărut şi alte noutăţi. Manualele vechi se reutilizează, manualele noi sosesc de regulă la şcoli pe la mijlocul primului modul, nu trimestru sau semestru al anului şcolar. Au fost făcute o serie de experimente în ceea ce priveşte structura anului şcolar, fără se se fi tras o concluzie menită a îmbunătăţi lucrurile.

Ca fapt pozitiv se cuvine să menţionăm faptul că, în mai toate şcolile, fie ele din centrul de comună, sau în satele aparţinătoare, există reţea de apă potabilă şi de canalizare, inclusiv grupuri sociale în imobilele respective. Merită menţionat faptul că majoritatea primarilor din judeţul Satu MAre ne-au spus că şcolile sunt pregătite pentru primirea elevilor în noul an şcolar. Desigur, pregătirile şi intervenţiile vor lăsa permanent câteva puncte procentuale nefinalizate, până a putea spune că 100%, şcolile sun pregătite. Ce-i drept, am primit şi informaţii potrivit cărora mai sunt de făcut unele retuşuri pentru a începe cu dreptul, anul şcolar. Acestea fiind consemnate, cu aproape o lună înainte de începerea anului şcolar, am contactat o serie de primari din judeţ pentru a afla stadiul pregătirilor în vederea începerii anului şcolar. Ne-am axat mai ales pe contactarea primarilor comunelor în care sunt mai multe unităţi de învăţământ, pe acelea care transportă la şcoală elevii şi preşcolarii cu microbuzele din dotare.

Opinii ale primarilor

Marian Torok, primarul comunei Medieşu Aurit, comună în care funcţionează unităţi şcolare în satele Medieşu Aurit, Potău şi Iojib, alături de grădiniţe, ne-a prezentat câteva detalii privind şcolile. Interolcutorul a menţionat faptul că, la nivel de comună sunt peste 800 de copii de vârstă preşcolară şi şcolară. Dacă grădiniţe funcţionează, în satele mai mari, şcolile au fost comasate. Din cei peste 800 de copii, aproape jumătate ajung la şcoală/grădiniţă pe seama folosirii celor trei microbuze şcolare, considerate cam îmbătrânite, dar încă funcţionale. Cel mai „nou” microbuz este în serviciu din anul 2010. În vreme ce în satele Medieşu Aurit şi Potău sunt clase cu limbă de predare română, la Iojib sunt exclusiv clase cu limbă de predare maghiară. Asta presupune că elevii din Potău, vorbitori de limbă maghiară sunt transportaţi la Iojib. Cele trei unităţi şcolare de învăţământ şi grădiniţele au grupuri sociale în clădire, cu reţeau de apă potabilă şi de canalizare, fiind pregătite pentru începerea anului şcolar. Se pun mari speranţe, după cum spunea primarul Torok, în repartizarea de microbuze noi, dar din păcate, pentru anul 2024 este promis doar un asemenea mijloc de transport acţionat electric. Dacă vorbim despre gradul de pregătire a şcolilor/ grădiniţelor, spunea primarul Torok, mereu se va vorbi despre realizarea a 98% din toate obligaţiile. Mereu vor rămâne anumite lucruri nefinalizate.

Gheorghe David, primarul comunei Moftin, unitate administrativ teritorială cu 7 sate, similară cu MedieşuAurit, ne-a spus că, şcoli funcţionează în satele Moftinu Mic, Moftinu Mare, Domăneşti şi Sânmiclăuş, fiind frecventate de peste 700 de copii. Acolo unde este nevoie de a asigura mijloace de transport, comuna dispune de trei microbuze şcolare îmbătrânite. Din cele spuse de primar, pregătirile pentru începerea anului şcolar sunt în linie dreaptă. Igienizările s-au făcut pe seama punerii la muncă a personalului propriu, fiind în parte achizionate şi lemnele necesare pentru încălzirea pe vreme de iarnă. Imobilele în care funcţionează unităţile şcolare şi preşcolare de învăţămât dispun de apă curentă şi canalizare, dar şi de grupuri sociale interioare.

Ioan Irime primarul comunei Turţ, ne-a spus că în şcolile comunei – şcoala gimnazială şi liceul, sunt aproximativ 830 de şcolari şi preşcolari, din care 270 frecventează grădiniţele. Mai sunt de făcut unele finisaje pentru a putea spune că unităţile de învăţămât preşcolar şi şcolar sunt gata pentru a primi elevii în noul an şcolar 2023/2024. Doar în Turţ şi în Gherţa Mare sunt unităţi şcolare de învăţământ. Se lucrează la modernizarea unor unităţi de învăţământ şcolare şi preşcolare, pe seama implementării unor investiţii finanţate prin PNRR. Elevii sunt transporaţi la cursuri cu cele trei microbuze şcolare. Se aşteaptă noul microbuz electric, dar mai mult ca sigur, acesta ar putea fi utilizat doar din anul şcolar 2024/2025.

Mariana Avorniciţi, primarul comunei Terebeşti, spunea că şcoala funcţionează doar în centrul de comună, în timp ce grădiniţă este şi în Gelu. La nivelul comunei sunt aproximativ 270 de copii care urmează învăţământul obligatoriu, din care 80 sunt preşcolari. Pe seama investiţiilor făcute, în imobile sunt amenajate grupuri sociale interioare, iar şcoala a fost igienizată. Grădiniţele sunt în imobile noi şi au fost executate pe seama fondurilor din PNRR, fiind încă de finalizat lucrările de amenajare a curţilor.

Radu Trandafir, primarul comunei Apa, spunea că şcoală şi grădiniţă funcţionează doar în centrul de comună, pentru cei aproximativ 370 de copii şcolari şi preşcolari. Copiii sunt transportaţi la şcoală şi la grădiniţă cu microbuzul şcolar, deja îmbătrânit, fiind aşteptat microbuzul nou, nepoluant, dar numai pentru anul ce vine. Şcoala este deja pregătită pentru începerea anului şcolar, fiind terminate lucrările de igienizare. Ca o noutate, primarul Trandafir ne-a spus că este în construcţie noua grădiniţă cu Program Prelungit, care ar urma să fie dată în funcţiune anul viitor.