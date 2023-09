PREGĂTIRI ÎN SATU MARE: Primarii gospodari se gândesc de pe acum la lemnele pentru iarnă

Un vechi proverb spune: “Bunul gospodar îşi face vara sanie şi iarna car”. Un alt proverb spune: “Iarna n-o mănâncă lupul”.

Pornind de la aceste proverb, este lesne de intuit că persoanele care îşi încălzesc iarna locuinţele pe seama tradiţionalelor sobe şi/sau a centralelor termice care funcţionează pe bază de combustibil solid, furnizând apă caldă şi încălzire, au încă puţin timp pentru a-şi procura cele necesare.

Chiar dacă valorile termice actuale, care depăşesc temperaturile multianuale ale perioadei, ar da speranţe că mai este până la instalarea iernii, este greu de crezut că preocuparea privind lemnele de foc poate fi amânată. Dacă persoanele cu un anume nivel de venit au reuşit sau reuşesc să-şi cumpere cei 10 sau poate 15 metri steri de lemn pentru iarnă, există şi aşa numita categorie a persoanelor defavorizate. Acestea nu prea pot să cumpere lemne la preţuri de 350 – 500 de lei metrul ster, fiind nevoite să apeleze la anumite prevederi legale referitoare la spijinul din partea primăriilor în achiziţionarea lemnului de foc. Acolo unde nu se pot asigura lemne, solicitanţii vor primi anumite sume în lei, în funcţie de tipul de încălzire utilizat.

Legea prevede un ajutor maxim de 250 de lei pe lună la gaze, 320 de lei pe luna pentru lemne, peleţi sau combustibili petrolieri şi de 500 de lei pe lună dacă este vorba de încălzire pe curent, pentru fiecare solicitant eligibil. Acolo unde există resurse, persoanele defavorizate pot depune la primăriile în raza cărora domiciliază, cerere pentru repartizarea unei cantităţi de lemn de foc, la preţuri rezonabile, care înseamnă preţ de producţie. Acţiunea de depunere la primării a acestor cereri este în desfăşurare. Pe seama documentelor depuse la dosar, consiliile locale analizează şi decid aprobarea sau respingerea cererilor. Cum cantităţile de lemne care pot fi repartizate de către primării pentru persoanele eligibile este de cele mai multe ori sub necesar, fiind astfel limitată, dificultatea deciziei este cu atât mai mare. Aşa se face că decizia privind aprobarea/respingerea solicitării poate stârni o sumedenie de nemulţumiri, situaţii pe care aleşii locali trebuie să le analizeze şi să ia deciziile în conformitate cu prevederile legale.

Aşa cum anticipam, până la instalarea iernii calendaristice mai sunt câteva luni de zile, precedate de o toamnă lungă, aşa cum estimează meteorologii, am contactat câţiva primar din judeţ pentru a afla detalii referitoare la acţiunea de preluare/soluţionare a solicitărilor de lemne de foc.

Opinii ale primarilor

Ioan Irime, primarul comunei Turţ, ne-a spus că este în derulare acţiunea de preluare a cererilor pentru lemne de foc. În paralel cu preluarea cererilor, periodic se analizează în Consiliul local fiecare solicitare şi se aprobă sau se respinge solicitarea. Aşa cum a menţionat interlocutorul, la nivelul comunei Turţ se estimează peste 400 de cereri pentru lemne, din care, aproape jumătate au fost deja soluţionate. Din păcate, după cum a menţionat primarul Irime, într-o comună cu aproximativ 8.000 de locuitori, necesarul de lemne de foc depăşeşte cu mult posibilităţile locale, estimate la aproximativ 3.000 de metri cubi anual, ceea ce înseamnă sub 5.000 de metri steri, echivalenţa fiind: un metru cub, înseamnă 1,6 metri steri, motiv pentru care, cantitatea maximă care poate fi aprobată unui solicitant nu poate depăşi 3 metri cubi.

Gheorghe David, primarul comunei Moftin, o unitate administrativ teritorială compusă din 7 sate, cu mai puţin de 4.500 de locuitori, ne-a mărturisit faptul că, în fiecare an, în limita prevederilor legale şi a disponibilităţilor, familiile/ persoanele defavorizate au fost ajutate în asigurarea unei anume cantităţi de lemn de foc pentru vremea de iarnă. Dacă în prezent sunt foarte puţine solicitări înregistrate, chiar sub 50, numărul acestora va creşte pe măsură ce se apropie iarna. Este greu de estimat, aşa cum spunea primarul David, numărul cererilor, dar cu siguranţă vor fi de ordinul sutelor. Se dialoghează cu reprezentanţii ocolului silvic în ceea ce priveşte cantităţile disponibile de lemn de foc. Este lesne de înţeles că lemnele care se vor acorda persoanelor/familiilor defavorizate vor fi valorificate către beneficiari la tarifele de exploatare.

Gabor Mailat, primarul comunei Oraşu Nou, care numără sub 3.500 de locuitori, ne-a spus că de aproape trei ani, primăria/ consiliul local repartizează lemne de foc la cerere, pentru familiile/ persoanele defavorizate. Pe tot parcursul anului în curs, beneficiarii acestui sprijin au primit deja aproximativ 240 de metri steri, la preţul de 240 de lei metrul ster, transportat lemnul în curtea solicitantului beneficiar. Lemnele sunt tăiate la lungime de un metru. Şi Gabor Mailat a ţinut să menţioneze faptul că, un solicitant nu poate primi mai mult de 3 metri cubi, echivalentul a aproape 5 metri steri. Până la venirea iernii, spunea interlocutorul nostru, vor fi repartizate beneficiarilor între 100 şi 120 de maşini de lemne de foc, faţă de cele deja eliberate. Per total, persoanele defavorizate vor primi în acest an aproximativ 250 de camioane de lemne transportate la domiciliu. Pentru o cât mai eficientă colaborare, beneficiarii acestei forme de sprijin sunt notificaţi de primărie cu cel puţin 24 de ore înainte de livrarea lemnelor.

Mihai Găman, primarul comunei Dorolţ, ne-a informat asupra faptului că, în ultimii ani, numărul beneficiarilor acestei forme de sprijin este aproape constant, în jurul a 350. Cifra oscilează în plus sau în minus cu aproximativ 10%, asta în funcţie de veniturile realizate de solicitanţi, care pot creşte sau scădea într-o anumită perioadă. Fluctuaţiile numerice ale beneficiarilor sunt considerate ca nesemnificative.

Preţuri lemne în judeţele Bihor, Maramureş şi Sălaj

Pentru o cât mai corectă informare, se cuvine să dăm şi câteva exemple în ceea ce priveşte preţurile lemnului de foc în judeţele limitrofe, de acolo de unde, adesea, transportatorii sosesc cu lemn de foc. Este demn de remarcat faptul că, preţurile pe care le prezentăm sunt preţuri de depozit, la care se adaugă costurile de transport şi de manipulare. În Bihor spre exemplu, lemnul de fag şi de mesteacăn se ofertează la 500 de lei metrul cub, în vreme ce lemnul de plop se vinde la 371 de lei metrul cub. În judeţul Maramureş, fagul are preţ în depozit de 320 de lei metrul cub, îîn vreme ce lemnul de molid este la 200 de lei metrul cub, fiind astfel făcută departajarea în funcţie de preţ şi puterea calorifică a specie lemnoase. În judeţul Sălaj, lemnele sunt ofertate la preţuri cuprinse între 350 şi 400 de lei metrul cub, preţ depozit. Se cuvine subliniat faptul că, la toate preţurile menţionate se adaugă Taxa pe Valoarea Adăugată – TVA, care este de 19%.

Fiecare transportator are tarifele proprii pentru transport şi manipulare, motiv pentru care, preţurile menţionate mai sus suportă şi aceste costuri, despre care nu putem face vorbire în lipsa informaţiilor.