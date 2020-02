Prefectul Radu Bud, la ceas aniversar

Radu Bud s-a născut pe data de 5 februarie 1961 în Satu Mare. A absolvit Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare, iar apoi și-a continuat studiile la Facultatea Tehnică „Traian Vuia” din Timișoara, după absolvirea căreia s-a întors în orașul natal.

De-a lungul carierei profesionale Radu Bud a ocupat funcții de conducere atât în administrația publică locală cât și în firme private. A fost prefect al județului Satu Mare în perioadele 2005 – 2009, februarie 2016 – martie 2017, din decembrie 2019 fiind numit din nou în această funcție.

Indiferent de guvern, prefectul Radu Bud va rămâne în această funcție cel puțin un an de zile. De numele lui se leagă primele demersuri pentru construirea unui nou sediu al Prefecturii, pe strada Cuza Vodă din Satu Mare, edificiu care va fi finalizat în toamna acestui an, conform celor declarate de Radu Bud la începutul acestui an.

De-a lungul carierei s-a remarcat prin profesionalism și consecvență. Este căsătorit și are 3 copii.

Acum când împlinește 59 de ani Informația Zilei și Informația TV îi doresc sănătate, succese pe toate planurile alături de tradiționalul “La mulți ani!”