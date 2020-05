Prefectul Radu Bud anunţă că nu se mai poate intra pe la Petea din 19 mai (Video)

Prefectul Radu Bud a fost invitatul emisiunii Audienţe în direct din 18 mai 2020. În cadrul ei prefectul de Satu Mare a făcut şi un anunţ important legat de intrarea în ţară pe la vama Petea. Aşa cum am anunţat, ea s-a redeschis persoanelor duminică, 17 mai, la ora 22:00. Dar intrarea nu va mai fi permisă din 19 mai, de la ora 00:00. Asta înseamnă că s-a putut trecere frontiera pe la Petea timp de doar 26 de ore. Se speră totuşi partea din Ungaria să ajungă la o înţelegere cu autorităţile din România pentru ca Petea să fie deschisă persoanelor pentru mai multe zile.

Iată ce a spus Radu Bud în Direct la Informaţia TV:

”Noi am aflat duminică dimineaţă că este posibil să se deschidă şi Petea. Eram pregătiţi să o facem operaţional. Sigur că mai este şi partea maghiară care trebuie să fie de acord. Este vorba doar despre intrarea spre România pentru persoanele fizice. Persoanele care duc marfă, care intră în categoria agenţilor economici de TIR, care au peste 2,4 tone în continuare pot să şi iasă pe la Petea. Ce s-a întâmplat? Un număr de 44 de cetăţeni români şi-au luat bilete de avion vineri la Barcelona să vină la Cluj. Era anunţată o cursă de avion de Cluj imediat după ridicarea stării de urgenţă. Când s-a anunţat că din nou se amână aceste zboruri, acest grup de români nu a mai vrut să părăsească aeroportul din Barcelona. S-au implicat cei de la Consulatul României din Barcelona şi au găsit o soluţie să-i trimită duminică până la Budapesta. Dar oamenii aceştia erau fără maşină, veneau direct cu avionul. Totodată, mai erau 20 de persoane din Londra care au aterizat duminică la Budapesta. Gândiţi-vă că aceşti cetăţeni români au venit după ce au stat două zile în aeroportul din Barcelona şi trebuia găsită o soluţie. Cei de la Consulatul de la Budapesta i-au preluat de la aeroport, le-a asigurat microbuze şi au venit spre vama aglomerată cel mai puţin, care urma să fie Satu Mare – Petea, începând cu o zero. Dar pentru că au ajuns mai repede la frontieră, s-a deschis la ora 22:00. (…) Au urmat discuţii cu cei de la consulul de la Londra, Budapesta, Barcelona, am obţinut listele cu oameni, am văzut listele cu destinţiile. Vă spuneam de partea maghiară care ne-a comunicat că până astăzi (n.r. 18 mai 2020) la ora 24:00 are liber de a lăsa străinii să treacă pe la Petea. Ei la ora 00:00 se opresc. Se poartă discuţii în continuare.”

Emisiunea Audienţe în direct poate fi văzută mai jos: