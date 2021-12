Prefectul judeţului Satu Mare anunţă deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei

În legătură cu situaţia de la Vama Petea, cu timpul de aşteptare extrem de mare, cu cozile kilometrice la intrarea în ţară, am primit pe adresa redacţiei un mesaj de la Prefectul Altfatter Tamas, pe care îl redăm mai jos.

„Situaţia de la Punctele de Trecere a Frontierei Petea şi Urziceni a fost în atenţia mea încă de săptămâna trecută, având informaţii că traficul în punctele de frontieră va creşte extrem de mult. Drept urmare la şedinţa operativă cu structurile MAI l-am invitat şi pe şeful PTF Petea alături de şeful Serviciului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare. Am solicitat mobilizare maximă, utilizarea tuturor benzilor la intrare şi suplimentarea cu personal. Aceste solicitări au fost onorate.

De asemenea am solicitat o întâlnire cu şeful PTF Csengersima pentru ca şi partea maghiară sa fie mobilizată la maxim, lucru care s-a întâmplat. Având in vedere că numărul cetăţenilor care vin spre PTF Petea creste simţitor şi în acest moment, la nivelul PTF Petea s-au deschis artere suplimentare pe zona de tranzit a camioanelor.

Mai trebuie subliniat un aspect – o persoana vaccinată care deţine cod QR nu are nevoie de mai mult de câteva secunde pentru a trece de controlul Poliţiei de Frontieră, poliţiştii fiind mobilizaţi maxim. În schimb, procedura de implementare în sistemul informatic de baze de date a călătorilor care vin state cu risc epidemiologic ridicat şi nu sunt vaccinate sau testate este mai dificilă şi durează mai mult.

De asemenea, ca măsuri alternative am solicitat analizarea operaţionalizării punctelor de trecere a frontierei temporare de la nivelul judeţului nostru de la Peleş, Bercu şi Horea.

Astfel, începând de luni dimineaţa de la ora 10,00 Punctul de Trecere a Frontierei Peleş va fi operaţionalizat, acesta va prelua din presiunea pe punctul de frontieră Petea. Programul zilnic de funcţionare va fi între orele 10,00- 18,00 atâta timp cât va fi necesar.

Facem tot ce ne stă in putinţă pentru a uşura cât se poate de mult intrarea în ţară!”

Cu deosebit respect, prefect Altfatter Tamas.