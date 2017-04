Predoiu o contrazice pe Turcan și îl atacă pe Ayatollahul Dragnea

Prim-vicepreşedintele PNL,Cătălin Predoiu, candidat la şefia partidului, a scris, joi, pe Facebook, că „PNL nu e deloc praf”,însă, „unii se străduiesc să îl facă aşa prin alegeri la <>”, postarea sa fiind făcută în contextul în care Raluca Turcan a declarat recent că PNL „a fost praf”.

„Am fost şi eu prin organizaţiile PNL şi am constatat ca PNL nu e deloc praf! Are încă structuri puternice, dar se străduiesc unii să-l faca praf prin alegeri la <<masa verde>>, operaţiuni jucăuşe şi buclucaşe cu baza de date MyPNL şi toate astea în timp ce-şi pun pe Facebook cuvinte frumoase ticluite de consultanţi fancy”, a declarat prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu, pe Facebook, citat de Mediafax.

Cătălin Predoiu a afirmat că în tot acest timp „PSD face praf ţara cu biciul Ayatollahului Dragnea”.

„În timpul ăsta, PSD face praf ţara cu biciul Ayatollahului Dragnea, împletit din două funii: devalizarea finanţelor publice şi bramburirea statului, doar, doar se amână momentul adevarului judiciar. Sunt multe de reparat şi de făcut după 17 iunie!”, a mai scris Predoiu.



Postarea lui Cătălin Predoiu a fost făcută în contextul în care liderul interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat că la alegerile parlamentare din decembrie „PNL a fost praf”.

„Gândiţi-vă că am fi ajuns la guvernare cu acest partid care scârţâie din toate încheieturile. Credeţi sincer că PNL ar fi fost mai breaz la guvernare decât cei de acum? (…) Imediat ce am fost aleasă în funcţie, am comandat un raport profesionist pentru a înţelege ce s-a întâmplat cu PNL. Concluzia acestui raport a fost că, în pofida unor rezultate foarte bune, Partidul Naţional Liberal a fost praf. Am spus-o şi o repet cu riscul de a deranja”, a spus Raluca Turcan, la sfârşitul săptămânii trecute, la Conferinţa judeţeană a PNL Cluj.

Baza de date My PNL în care erau înregistraţi de către filiale membrii PNL atunci când primeau adeziunea a fost blocată în momentul în care alegerile interne au fost demarate, liberalii stabilind că pot participa la alegeri doar cei care au îndeplinit calitatea de membru înainte de data de 31 decembrie, au declarat surse din PNL, pentru Mediafax.

În acest context, au existat filiale care nu şi-au reactualizat bazele de date, constatându-se că din My PNL lipseau chiar şi primari aleşi la alegerile locale.

Astfel, Comitetelor de Organizare a alegerilor de la nivel judetean au fost singurele mandatate să actualizeze MyPNL, pe baza evidenţelor de adeziune şi contribuţii.