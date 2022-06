Poziţia Primăriei şi a deputatului Adrian Cozma faţă de parcarea subterană din Centrul Vechi

Orice dispută care se poartă în jurul a ceva care aduce plus valoare într-o localitate este bine-venită. Chiar dacă lumea traversează o perioadă de criză profundă, începând cu pandemia, apoi cu războiul din Ucraina, culminând cu o criză financiară, municipiul Satu Mare a continuat să se dezvolte, să deruleze o serie de investiţii care ridică gradul de confort al locuitorilor. Dar ca întotdeauna, pentru acelaşi proiect sunt mai multe viziuni. O ultimă dispută pe marginea unei investiţii privind construirea unei parcări subterane în centrul vechi împarte consilierii municipali în două tabere. Ambele tabere, respectiv, consilierii UDMR pe de o parte, consilierii PNL şi PSD pe de altă parte, sunt de acord cu construirea unei parcări în centrul vechi, dar în formule diferite. Pentru a informa corect cititorii, Informaţia Zilei prezintă în paralel două puncte de vedere pe marginea acestui subiect, unul din partea Primăriei Satu Mare, altul din partea deputatului Adrian Cozma, preşedintele organizaţiei judeţene PNL.

Deputatul Cozma solicită prefectului Roca anularea hotărârii votate în Consiliul Local

După ce în urmă cu puţin timp, consilierii UDMR, cu concursul viceprimarului PNL Adelin Ghiarfaş au adoptat proiectul de hotărâre privind amenajarea unei parcări subterane în Piaţa Libertăţii, în faţa Complexului Dacia din Satu Mare, iată că deputatul PNL Adrian Cozma a contestat la Prefectura Satu Mare, solicitând analiza în contencios administrativ, a hotărârii respective, invocând inclusiv probleme de legalitate.

Deputatul Cozma susţine că a constatat o serie de încălcări ale unor prevederi legislative

Deputatul Adrian Cozma a declarat presei că imediat după adoptarea de către consilierii UDMR a hotărârii controversate, a avut o poziţie tranşantă împotriva acestui demers, după care a depus prefectului de Satu Mare dr. Radu Roca, o reclamaţie prin care solicită anularea acestei hotărâri. Deputatul susţine că în urma lecturării şi analizării conţinutului acestei hotărâri a constatat o serie de erori, încălcări ale unor prevederi legislative, ba mai mult, a solicitat inclusiv primarului Kereskenyi Gabor şi consilierilor să reanalizeze decizia privind această hotărâre.

Adrian Cozma consideră cel puţin ciudată poziţionarea primarului Kereskenyi Gabor, faţă de această hotărâre, spunând că Satu Mare este al sătmărenilor şi merită să li se amenajeze parcări. După 32 de ani de democraţie, a subliniat deputatul Adrian Cozma, sătmărenii merită construirea unei parcări de către primărie, chiar cu mai mult de 100 de locuri, nu prin concesionarea lucrărilor unei firme anume. Demersul de până acum dovedeşte că Primăria Satu Mare nu este în stare să realizeze o asemenea investiţie. Afirmaţia că vor putea licita mai multe firme de construcţii, pare a fi doar aşa, o promisiune.

Se înţelege limpede pentru cine se pregăteşte acea parcare subterană din faţa Complexului Dacia din reşedinţa de judeţ, inclusiv concesionarea. Patru operatori economici din domeniul hotelier şi turistic din Centrul Sătmarului nu au fost consultaţi înainte de redactarea proiectului de hotărâre şi apoi adoptarea lui la limita numărului de voturi, fiind astfel dezavantajaţi.

Prin realizarea unei asemenea investiţii precum cea despre care se face vorbire, este limpede că s-a gândit a avantaja un singur agent economic, dovadă fiind şi cele două intrări/ieşiri cu acces spre Dacia, cu lifturi laterale – dreapta – stânga.

PNL susţine dezvoltarea reşedinţei de judeţ, realizarea de investiţii, dar nu în acest mod, ba chiar poate prezenta exemple de bune practici dovedite de primari precum cei din: Oradea, Arad, Cluj-Napoca. Nu este ruşine să te documentezi şi să iei ca model ceea ce alţii au reuşit să facă în alte reşedinţe de judeţ. Proiectul făcut cu dedicaţie nu-l vor susţine. Încă nu este târziu să se revină asupra acestui proiect de investiţii controversat. Închiderea Centrului Vechi al municipiului Satu Mare poate provoca haos. Dialogul, comunicarea şi consultarea sunt necesare înainte de a se lua decizii precum cea despre care se face vorbire. PNL a propus trei variante/soluţii privind această investiţie. Ca să sublinieze şi alte neajunsuri ale „guvernării” locale, deputatul Cozma a dat un exemplu elocvent privind exploatarea parcărilor din Satu Mare. Ca exemplu a fost dat municipiul Oradea, acolo unde pentru o oră de parcare se plătesc 2,5 lei (cel puţin atâta era tariful de parcare în 2021), în comparaţie cu Satu Mare, acolo unde parchezi lângă bordură, iar tariful de parcare este de aproximativ un euro pe oră.

Satu Mare nu este de vânzare pe bucăţi. Speranţa moare ultima. Mai e timp de a repara lucrurile, a conchis deputatul Cozma. PNL aşteaptă rezoluţia Prefecturii Satu Mare cu privire la acest proiect de investiţii.

Primarul Kereskenyi: PNL a votat doar împotriva majorării redevenţei

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor spune că PNL politizează o problemă administrativă. În plus edilul afirmă că opinia publică trebuie să ştie că PNL n-a votat împotrivă nici la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, nici la scoaterea la licitaţie prin concesiune. “O problemă de administraţie, dacă să fie construită sau nu o parcare subterană, este transformată într-o chestiune politică. Trebuie să reamintesc opiniei publice că toţi consilierii locali PNL, inclusiv cei doi viceprimari, au votat indicatorii tehnico-economici ai parcării. Atunci când s-a votat construcţia prin concesionare, 3 din cei 4 consilieri locali au votat pentru şi unul s-a abţinut. Deci PNL nu a votat împotrivă nici la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, nici la aprobarea scoaterii la licitaţie prin concesiune.

PNL, cu excepţia viceprimarului Adelin Ghiarfaş, a votat doar împotriva majorării redevenţei, deci împotriva atragerii unor fonduri suplimentare la bugetul municipiului.”, a declarat primarul Kereskenyi Gabor pentru Informaţia Zilei.

Edilul a anunţat că în curând Primăria va scoate la licitaţie construirea parcărilor supraterane pe străzile Kogălniceanu şi Decebal şi a subliniat că îşi doreşte să construiască c]t mai multe parcări în zona Centrului Vechi. “Am spus-o şi în şedinţa Consiliului Local, această poveste mi se pare ca bancul cu iepurele şi şapca. Dacă are 111 locuri, de ce nu are 200. Acum aud că nu sunt suficiente 200, că ar trebui 300. Dacă e în zona Hotelului Dacia, de ce nu e sub parcul de lângă Casa de Modă.

Eu doresc să construim cât mai multe parcări în zona Centrului Vechi, iar dacă se găsesc investitori privaţi nu putem decât să ne bucurăm că se atrag investiţii în acest sens şi se construieşte o parcare în plus. Primăria va lansa cât de curând licitaţia pentru construcţia parcării supraterane de pe str. Kogălniceanu, iar apoi de pe str. Decebal”, a adăugat primarul municipiului Satu Mare.

Kereskenyi: De fonduri de la buget vorbesc cei care n-au adus un leu

Kereskenyi susţine că, “povestea cu fondurile europene sau guvernamentale pentru aceste parcări e doar un basm.” “Nu există fonduri europene pentru aşa ceva, iar de fondurile de la bugetul naţional vorbesc persoane care de când sunt la guvernare nu au adus un leu de la Guvern pentru municipiul Satu Mare, ” a adăugat el.

Potrivit primarului, subiectul atinge limita ridicolului. “Cei care doresc să împiedice această investiţie o prezintă ca o acţiune care ar salva municipiul Satu Mare. Ei “salvează” municipiul Satu Mare de la construcţia a 111 locuri de parcare. Iar, sătmărenii vor judeca în 2024 dacă este bine sau rău că nu a fost construită o asemenea parcare. Aş înţelege dacă am concesiona unui privat o parcare deja existentă. Dar, această parcare nu există acum! Încă ceva, nu este concesionat nici un teren din Piaţa Libertăţii, aşa cum în mod fals se vehiculează”, susţine Kereskenyi.

Primarul sugerează că în spatele acţiunilor politicului ar sta anumite persoane care au interese în zonă. “Am citit în presă că sunt nemulţumite anumite persoane care au mai încercat şi în trecut să oprească dezvoltarea municipiului, a unor proiecte mari de investiţii private. Au apărut proprietari de terenuri din zona centrală care prin intermediul unor politicieni ne invită să le cumpărăm proprietăţile. Evident, nu pe sume mici. Proiectele mari vin şi cu nemulţumiri şi contestaţii, care apar atunci când ataci probleme vechi, nerezolvate. Important este să avem puterea să mergem mai departe pentru că marea majoritate a sătmărenilor apreciază schimbarea la faţă a oraşului din ultimii 6 ani”, a mai spus primarul. În încheiere el a subliniat că, “există politicieni care propagă teze false pentru voturi, dar aceste lucruri nu mai ţin la sătmăreni. Cetăţenii sunt interesaţi dacă strada lor e asfaltată sau nu, dacă au locuri de muncă ş.a.m.d.”