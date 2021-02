Povestea Zipper se bazează pe idei inovatoare

Zipper România uneşte prin intermediul unei viziuni comune o echipă consolidată şi conectată la tradiţia companiei de prelucrare a datelor şi documentelor, orientată către eficientizarea şi optimizarea fluxurilor.

Soluţiile şi serviciile de digitalizare au permis extragerea anuală a peste 1 miliard de date cu caracter personal şi prelucrarea a peste 50 milioane documente cu diverse formate.

Povestea a început în anul 2004, când GPV Groupe şi ANY Security Printing au demarat distinct două proiecte greenfield în domeniul corespondenţei. Prestigiul şi respectul, câştigate an de an, prin implicare, produse şi servicii de calitate au devenit repere pentru piaţa românească.

Câţiva ani mai târziu, prin fuziunea celor două companii a luat naştere brandul Zipper , un concept inovator care a adunat în acelaşi loc oameni, capacităţi, competenţe, experienţe şi abilităţi, unind conştiinţe, muncă şi rezultate frumoase.

„Astăzi, continuăm misiunea de a «Optimiza şi consolida fluxuri de date şi documente», de a veni în permanenţă cu idei inovatoare care să răspundă cerinţelor pieţei în continuă schimbare, afirmă dl. Doru Vîjiianu, director general Zipper România. Am investit constant în tehnologie şi în mediul de lucru şi am construit două centre de date la Bucureşti şi la Cluj-Napoca, prin intermediul cărora susţinem companiile din România şi oferim soluţii şi servicii de digitizare şi digitalizare precum Managementul şi prelucrarea automată a documentelor , Arhivare fizică şi electronică, Arhivarea electronică conform Legii 135/2007, Smart eMailing etc, prin care contribuim la accelerarea transformării digitale a României”, a încheiat dl. Vîjiianu.

Compania generează şi integrează soluţii şi servicii care necesită inovaţie şi originalitate în abordare. Ea dispune astăzi de un portofoliu de soluţii complete, concepute să acopere toate nevoile de procesare a datelor şi documentelor dintr-o companie descrise prin conceptul integrator Zipper Works 360:

INTO vizează înregistrarea şi prelucrarea intrărilor de date şi documente din companie;

INSIDE asigură managementul şi stocarea datelor şi documentelor în interiorul companiei;

OUT facilitează comunicarea datelor şi documentelor din companie către exterior.

Calitatea produselor şi serviciilor oferite clienţilor şi partenerilor de către Zipper România sunt recomandate de certificările ISO în managementul calităţii, al mediului, al sănătăţii şi al securităţii ocupaţionale, în managementul serviciilor IT, în managementul şi securitatea informaţională şi gestionarea responsabilă a surselor pentru materiale din hârtie şi acreditarea de către Ministerul Comunicaţiilor că Administrator de Arhivă Electronică şi Centru de Date pentru servicii de Arhivare conform legii 135/2007