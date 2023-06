Povestea celor 4 elevi de nota 10 la Evaluarea Naţională

Fără îndoială că judeţul Satu Mare are mulţi elevi valoroşi. Acest fapt este dovedit prin rezultatele de excepţie de la concursurile şi olimpiadele şcolare, de unde ei vin cu rezultate de excepţie, dar şi prin notele bune şi foarte bune pe care absolvenţii le obţin la examenele naţionale.

Patru dintre absolvenţii sătmăreni de clasa a VIII-a cu note foarte bune la evaluarea naţională sunt de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu şi Colegiul Naţional Ioan Slavici. Ei au obţinut singurele medii de 10 din judeţ, ceea ce este de apreciat, însă merită felicitaţi toţi copiii care s-au străduit să se pregătească pentru acest examen.

În rândurile ce urmează, vă prezentăm şefa de promoţie Maia Simuţiu de la Colegiul Mihai Eminescu, şefa de promoţie Georgiana Dobran de la Colegiul Naţional Ioan Slavici, Alexandru Ioan Roman şi Laurenţiu Dobra, ambii de la Eminescu.

Maia Simuţiu, performanţă şi la şcoală, şi pe scenă



Absolventă a Colegiului Naţional Mihai Eminescu din Satu Mare, Maia Simuţiu a reuşit performanţa de a fi şefă de promoţie, cu media 10, pentru cei 4 ani de studii. De asemenea, a reuşit să ia şi 10 la Evaluarea Naţională, cu toate că face performanţă şi în timpul liber, cu una dintre pasiunile sale, şi anume cantatul. Este pasionată de muzică uşoară, şi a participat la numeroase evenimente culturale, unde a urcat pe scenă pentru a încânta publicul cu vocea sa. Cu toate acestea, a reuşit să se califice şi la diferite olimpiade la nivel local şi judeţean la matematică şi limba română.

Nici reprezentaţiile numeroase pe scenă nu-i lipsesc din palmares, fiind prezentă la diferite concursuri din ţară, de unde s-a întors cu premii consistente şi binemeritate. Este vorba despre Voci de Înger de la Suceava, Muzica Inimii Mele din judeţ, dar şi diferite competiţii din Italia, experienţe de care îşi aduce aminte cu drag. „Eu pot spune doar atât< dacă vrei note mari, dar şi să te dedici şi pasiunilor tale, este necesar să te organizezi foarte bine. Nu se poate să faci performanţă fără să fii conştient că e nevoie de consecvenţă, perseverenţă şi multă muncă. Este nevoie de timp pentru fiecare în parte. Şi pentru studiu, pentru a putea lua note mari la un examen, nu cred că este suficient să te apuci de învăţat doar în ultimele două luni.

Oricum ar fi, să iei nota 10 pot spune că este şi chestiune de noroc. Poate că ai învăţat tot anul, sau chiar în cei 4 ani de studii, dar să nu te simţi prea bine în ziua evaluării şi se poate strica tot. Sau pur şi simplu celui care face corectura nu îi place scrisul tău, şi iar se poate strica tot. Nota 10 este una pe care o obţii într-o zi în care totul trebuie să meargă foarte bine, pe lângă eforturile depuse pentru a învăţa. Sunt convinsă că majoritatea colegilor mei ar fi meritat această notă, dar nu au avut acelaşi noroc ca şi mine. Eu îi felicit pe toţi, pentru că sunt elevi performanţi”, a mărturisit Maia Simuţiu.

Ea a mai precizat faptul că va rămâne la această instituţie de învăţământ pentru clasele de liceu, având înclinaţie spre un profil de matematică. Pe urmă îşi doreşte să facă o facultate de Drept, fiind pasionată de tot ce înseamnă acest domeniu.

Georgiana Dobran, şefa de promoţie de la Colegiul Naţional Ioan Slavici, va urma liceul la aceeaşi instituţie de învăţământ

Eleva Georgiana Dobran este şefă de promoţie la Colegiul Naţional Ioan Slavici, absolvind cu media 10 pentru cei 4 ani de studii. Deşi a luat numai de 10 la Evaluarea Naţională, absolventa a declarat faptul că nu i-a fost deloc uşor să obţină această performanţă. „M-am pregătit mult şi am avut noroc cu profesorii de la clasă, că au fost foarte buni şi ne-au pregătit foarte bine. Şi datorită lor şi datorită faptului că am şi muncit acasă. A fost nevoie de multă muncă. Evident. Ambele profesoare, şi de limba română şi de matematică ne-au ajutat foarte mult. Au fost foarte dedicate şi ne-au oferit ajutoare şi materiale să ne putem prezenta onorabil la examene.

De altfel, subiectele primite nu mi s-au părut atât de grele precum exerciţiile pe care le-a făcut la clasă.

Desigur că să pot spune asta, am învăţat constant de-a lungul timpului. Şi am avut nişte rezultate bune, zic eu.

Îmi place mult să desenez, chiar desenez de câţiva ani şi pot să zic că sunt de acord că şi dacă iei note bune la clasă şi la examen poţi să ai şi alte pasiuni. Nu este obligatoriu ca tot timpul să înveţi şi nici nu se poate pune problema să fii numit „tocilar”. Chiar pe parcursul gimnaziului am fost şi la nişte concursuri de desen. Deci timp să şi înveţi, să te şi ocupi de pasiuni există destul. Nu trebuie să faci română şi matematică de dimineaţă până seara”, a declarat şefa de promoţie de la Colegiul Naţional Ioan Slavici.

Aceasta a menţionat faptul că îşi doreşte să rămână la aceeaşi instituţie de învăţământ, pentru că a avut o experienţă foarte frumoasă. Va alege profilul filologie, bilingv, pentru că are o înclinaţie către limbi străine.



Alexandru Ioan Roman îşi va continua studiile la Colegiul Naţional Mihai Eminescu

Alexandru Ioan Roman este tot un elev de 10 de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu. A început să se pregătească mai serios pentru examen din luna decembrie, însă cu o săptămână înainte, îşi petrecea în faţa cărţilor şi caietelor cu exerciţii câte 4 ore, pentru a-şi reînnoi cunoştinţele dobândite în cei 4 ani de studii. Cu toate acestea, este un adolescent care a reuşit să creeze un echilibru între timpul alocat studiului, dar şi activităţilor recreative. „Eu am avut aproape numai de 10 pe linie, dar am timp de absolut orice. Dacă un copil ştie să înveţe calitativ într-un timp relativ scurt, atunci are vreme să facă orice îşi propune. Şi ajută mult şi faptul că profesorii nu ne încurcă mult cu informaţii de prisos, cel puţin aşa a fost în clasa mea.

În timpul liber, îmi place să ies cu prietenii în oraş sau să mă uit la filme. Uneori ies şi afară pentru plimbări în natură, la aer curat”, a declarat absolventul Alexandru Ioan Roman.

Întrebat ce liceu va alege, acum că a luat examenul cu brio, acesta a precizat că va rămâne la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, deoarece îi place stilul de predare al profesorilor. Oscilează între matematică – informatică şi biologie – chimie.

A participat la numeroase olimpiade, de fizică şi matematică, fiind un elev eminent, cu media celor 4 ani de studii de 9,96. Îşi doreşte să devină IT-ist, chirurg sau arhitect. La acest capitol nu este foarte decis, având în vedere vârsta, dar şi faptul că îi plac aproape toate materiile.

Laurenţiu Dobra este pasionat de matematică, biologie, fizică şi chimie

Chiar dacă nu este şef de promoţie, elevul Laurenţiu Dobra, tot de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu este un absolvent cu o notă extraordinară, şi anume 9,97, pentru cei 4 ani de studii. Acesta a declarat că subiectele i s-au părut uşoare, dar şi pentru că este elevul care a învăţat constant. Chiar dacă o bună parte din timp îl alocă studiului, după cum este şi firesc pentru un adolescent, se bucură de mult timp liber. Îi place să iasă în oraş cu prietenii săi, dar şi să îşi viziteze bunicii. De asemenea, este pasionat de excursii în natură, însă îşi face timp să practice şi tenisul de masă, dar şi baschetul.

Cu toate că timpul său liber este plin, se pregăteşte cu multă conştiinciozitate pentru olimpiadele şcolare, în special pentru cea de matematică, la care participă în fiecare an. A participat şi la alte competiţii importante, precum ZIRCON, concurs naţional de chimie şi biologie. Este de la sine înţeles de ce va alege să urmeze tot un profil de ştiinţe ale naturii, bilingv, la aceeaşi instituţie de învăţământ, pe care o îndrăgeşte.