Popescu: România susţine utilizarea celor mai adecvate tehnologii pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie

România susţine utilizarea celor mai adecvate tehnologii pentru a asigura securitatea aprovizionării şi accesul la preţuri accesibile la energie, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.

„În cadrul sesiunii de dimineaţă a Consiliului Energiei (n.r. din 2 decembrie), miniştrii Energiei au avut un schimb de opinii cu Comisia Europeană pe problematica preţurilor la energie. Am informat asupra măsurilor adoptate de România la nivel naţional pentru protejarea consumatorilor vulnerabili şi a diferitelor categorii de consumatori – casnici, IMM, ONG-uri, spitale etc. Am evidenţiat că, pe termen mediu şi lung, România susţine utilizarea celor mai adecvate tehnologii pentru a asigura securitatea aprovizionării şi accesul la preţuri accesibile la energie. Pentru România, aceasta înseamnă utilizarea energiei din surse regenerabile, nucleare şi a gazelor naturale”, a scris Popescu pe reţeaua de socializare.

Ministrul a precizat că a solicitat Comisiei Europene să faciliteze investiţiile în gaze naturale şi energia nucleară, în condiţiile în care investitorii au nevoie de stabilitate şi predictibilitate. Altfel, riscăm să afectăm tranziţia energetică, a spus el.

„Am susţinut, alături de colegii mei din Franţa, Spania, Italia şi Grecia, importanţa de a avea o analiză mai atentă la nivel european asupra modului de îmbunătăţire a cadrului legislativ al pieţei de energie electrică şi gaze naturale, deoarece consumatorii finali trebuie să plătească preţurile corecte la energie şi să fie protejaţi de volatilitatea excesivă a preţurilor”, a mai scris şeful de la Energie.