Popescu: Este finalizată Ordonanţa Repower şi toate investiţiile nefinalizate ale Hidroelectrica vor fi aprobate

Ordonanţa Repower este finalizată şi toate investiţiile nefinalizate ale Hidroelectrica vor fi aprobate şi vor trece printr-un proces de autorizare rapidă, a declarat, vineri, 18 noiembrie, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

„Ce vreau să vă spun astăzi, aici, este că e finalizată ordonanţa Repower, aşa cum am denumit-o, şi absolut toate investiţiile nefinalizate ale Hidroelectrica vor fi aprobate, vor trece printr-un proces de autorizare rapidă şi vor fi cofinanţate prin Repower EU. (…) Am vrut să profit de acest eveniment să vă spun că am finalizat împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu Ministerul Mediului şi împreună dăm drumul la această ordonanţă săptămâna viitoare pe circuitul extern de avizare şi o vom aproba în Guvern”, a spus ministrul la evenimentul de aniversare a 50 de ani de la pornirea CHE Lotru-Ciunget.

El a explicat că este vorba despre hidrocentrale oprite din diverse motive şi că s-a discutat într-un grup de lucru cu MIPE, cu Ministerul Mediului, cu Apele Române şi cu toţi factorii implicaţi.

„S-a găsit soluţia juridică pentru această nouă ordonanţă, am finalizat-o, săptămâna viitoare este în circuitul de avizare şi o vom adopta în Guvern. Este o ordonanţă foarte amplă şi toate aceste investiţii se discută în momentul de faţă de către Marcel Boloş, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la nivelul Comisiei Europene, să fie introduse în capitolul de Repower-EU din PNRR, să avem şi cofinanţare pentru ele. Deci le vom face, suntem hotărâţi să le facem şi le vom face. Inclusiv centrala de la Islaz, ultima centrală de pe Olt, care închide practic râul Olt”, a adăugat ministrul.