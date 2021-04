Popescu: Energia oferită de prosumer în reţea e plătită la un preţ foarte jos, ne gândim la o compensare cantitativă

Nu este stimulativ ca energia prosumerului care este dată în reţea să fie plătită la un preţ foarte jos şi, de aceea, Guvernul va modifica acest lucru, pentru a se ajunge la o compensare cantitativă a energiei produse în plus, a declarat pe 8 aprilie într-o conferinţă de specialitate, Virgil Popescu, ministrul Energiei. Reamintim că prosumerul este consumatorul care produce energie electrică din surse regenerabile iar surplusul îl livrează în reţea.

„Este nevoie în România să fim parte a acestor schimbări, să fim parte a acestei revoluţii inclusiv în domeniul construcţiilor, a eficienţei energetice. Să nu uităm că primul sâmbure a fost făcut în Parlament spre sfârşitul anului 2018 – 2019 în Comisia de industrii, când pentru prima dată am legiferat în România prosumerul, acel consumator care poate să-şi pună pe casă panouri fotovoltaice şi nu mai trebuie să treacă prin furcile caudine ale tuturor agenţiilor, autorităţilor pentru a putea folosi şi a da surplusul în reţea. Acest lucru s-a realizat. Întâi cu 27 kW, apoi ridicat la 100 kW. Am reuşit acest pas, dar nu este suficient. Trebuie să ne gândim că nu este stimulativ ca energia prosumerului care este dată în reţea să fie plătită la un preţ foarte jos. De aceea, Guvernul şi-a asumat în programul de guvernare să modifice acest lucru şi să încercăm să ajungem la o compensare cantitativă a energiei produse în plus, în aşa fel încât eu, prosumer, îţi dau ţie, furnizor, o cantitate şi iau de la tine aceeaşi cantitate. În felul acesta cred că am putea stimula mult mai bine prosumerii şi instalarea de panouri fotovoltaice pe casă s-ar face într-un ritm mult mai susţinut. Panourile fotovoltaice nu înseamnă tot şi de aceea e nevoie de tineri studenţi, echipe din România şi din toată lumea să vină să gândească noi concepţii de case”, a spus Popescu.

Companiile din energie, rugate să se implice în sprijinirea studenţilor care inovează în materie de case verzi

La sfârşitul anului 2018, Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat pachetul de reglementări pentru comercializarea energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile de către prosumatori.

Parlamentul a aprobat, în iulie 2018, Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, care precizează: „Prosumatorii (sau prosumerii) care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE”.

În contextul în care România va găzdui în 2023 competiţia internaţională „Solar Decathlon Europe”, ministrul de resort a subliniat susţinerea autorităţilor, dar a invitat şi companiile din energie să se implice în sprijinirea tinerilor studenţi care inovează în materie de case verzi.

„Anul trecut am primit de la o asociaţie o adresă la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri de la acea vreme prin care ni se solicita susţinerea pentru organizarea în 2023 a acestui concurs (Solar Decathlon Europe). Am accesat imediat, am fost de acord şi Ministerul Energiei s-a alăturat eforturilor de a vă sprijini pentru a aduce în România această competiţie (…) Este extraordinar că, în România, vom avea acest concurs. Aştept cu nerăbdare anul 2023 să vedem casele noi. Aceste case trebuie să rămână aici, în aşa fel încât şi alţi tineri studenţi să vină să vadă şi să poată duce mai departe acest concept. Ministerul Energiei, alături de Ministerul Mediului şi ceilalţi colegi din Guvern ne vom implica. Rog companiile din energie să se implice alături de aceşti tineri, pentru că trebuie sprijiniţi”, consideră oficialul.