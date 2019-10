Ponta se va întâlni cu foștii colegi din PSD după moțiunea de cenzură

Liderul Pro România, Victor Ponta, spune că joi, după moțiunea de cenzură, se va întâlni cu foștii colegi din PSD, cărora le propune să refacă majoritatea parlamentară din 2016, dar fără Dăncilă, cu un premier fără carnet de partid. Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, nu crede în varianta lui Ponta deoarece președintele Iohannis nu va desemna un premier din partea coaliției formate în jurul PSD.

”Eu am deja o propunere de premier, care să nu fie nici de la PSD, nici de la Pro România, că sunt orgoliile foarte mari. Joi seara, după ce trece moțiunea le voi propune celor de la PSD, un PSD fără Dăncilă, fără Fifor, să refacem majoritatea din 2016. Va fi o propunere care va fi acceptată și de PSD, și de Pro România.

Avem 2-3 propuneri foarte bune, sunt oameni care nu au carnet de partid și nici nu vor avea”, a spus Victor Ponta.

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, spune că președintele Iohannis nu va desemna un nou premier din partea unei majorități formate în jurul PSD și oricum nu vrea să intre la guvernare.

”Nu cred că președintele Klaus Iohannis va numi pentru a patra oară un nou premier din partea PSD. (…) Să vă spun și care este raționamentul și cum cred că va judeca președintele. PSD-ul și coaliția din care am făcut parte s-a erodat foarte tare, are împotrivă 70% din populație și nu cred că are suflul necesar pentru a duce o nouă guvernare”, a spus Tăriceanu.