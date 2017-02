Ponta lansează un nou atac la adresa lui Dragnea

Victor Ponta a atras atenția că România, într-o perioadă tensionată pe plan internațional, a ajuns să fie condusă haotic, de oameni cu viziuni ce contrastează puternic. Acesta a comparat țara cu un avion condus de patru piloți puși pe harță.

Fostul premier a scris că Executivul Grindeanu are patru piloni: Grindeanu, Iohannis, Dragnea și ”sistemul”. În acest context, fostul premier își îndeamnă cititorii să facă un exercițiu de imaginație: ce ar face dacă ar trebui să călătorească la bordul unui avion care este condus de patru piloți certăreți.

”Acum vad Guvernul „Grindeanu” (pe care l-am votat si al carui succes m-ar face foarte fericit si linistit) cum are deja 4 piloti ! Langa Premier trage de mansa cu toata puterea si presedintele Iohannis (instalarea cu forta in capul mesei de la Palatul Victoria sau somatiile legate de buget sunt elemente evidente) / trage vizibil si Presedintele PSD Liviu Dragnea (care nu doar ca a anuntat la inceput membrii Cabinetului dar ii si coordoneaza direct si prezinta public toate lucrurile pozitive – cele negative le lasa pentru bietii ministri) / exista din ce in ce mai vizibil si public si a patra „mana” pe mansa – cea a Sistemului care transmite prin vocea Procurorului General sau al Procurorului Sef DNA ce ordonante sau legi trebuie sa adopte sau sa nu adopte Guvernul, cine poate sau nu poate sa fie Ministru sau Secretar de Stat – ba chiar si cate salarii se pot mari din ipoteticele si fantezistele „prejudicii” ( nu are rost sa va spun ca in 2016 cu Guvernul Tehnocrat procentul real de recuperare a atins minimul istoric de sub 10%)!

O intrebare simpla : dvs vedeti un avion si in cabina sunt 4 piloti care se imbrancesc si tipa unul la altul va mai urcati in el? Sau daca deja sunteti inauntru va uitati dupa „Iesirea de Urgenta” sau va rugati la Dumnezeu sa ajungeti cat mai repede la aterizare ca sa fugiti mancand pamantul bucurosi ca ati scapat?”, a scris Victor Ponta, pe Facebook.

Fostul premier mai atrage atenția că România este într-o situație tensionată în contextul în care mediul internațional este foarte tulbure, iar cei care ar trebui cât de cât să ajute țara au ei înșiși propriile lor probleme. Mai mult, România nu se va mai putea bucura pentru mult timp de ”combustibilul” economic din perioada 2013-2015, notează b1tv.

”Adaugati la acest tablou sumbru inca doua elemente : 1. In jurul „avionului” Romania este o furtuna teribila – Rusia, Ucraina, Turcia, Siria, Grecia , etc / iar „controlorii de zbor” de la Washington si Bruxelles au atat de multe probleme interne incat Romania este ultima lor preocupare

2. Romania inca mai are „combustibil” economic din perioada foarte buna 2013-2015 !!! O mare parte insa a fost deja consumat in 2016 si acum deja acul indicator se apropie de zona rosie!”, a mai scris Ponta.